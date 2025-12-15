Con doble licencia, Diego Valenzuela asumirá en Migraciones

Otra versión asegura que fue Patricia Bullrich la que propuso a Valenzuela. La ahora senadora seguirá teniendo el control político de la cartera de Seguridad.

Recientemente, todavía ministra, Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones. Fue ya durante el control de Seguridad sobre esa dependencia que ocurrió el caso del empresario sospechado en la causa ANDIS que fue dejado salir de Aeroparque cuando la justicia requería que se le secuestre el celular.

Según publicó este lunes el portal Infobae, la designación de Valenzuela requiere la firma final del presidente Milei y la definición de las normas de aplicación que otorgarán marco legal y operativo a la agencia.

En el Gobierno, agrega, reconocen que el anuncio solo ocurrirá cuando el esquema esté completamente cerrado: misión, facultades, organigrama, y coordinación con las fuerzas de seguridad.

Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control migratorio.

El nuevo diseño apunta a transformar Migraciones en una agencia nacional con mayor autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, más allá del control documental. Este cambio supone pasar de un perfil administrativo a uno con protagonismo en la seguridad nacional, el control de fronteras y la prevención de delitos trasnacionales.

