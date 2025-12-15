Diego Valenzuela asumirá como titular del área de Migraciones. La confirmación se realizaría por la tarde de este lunes, luego de una reunión entre el intendente en uso de licencia del partido bonaerense de Tres de Febrero con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, según informó el canal LN+.
INMINENTE ANUNCIO
Con doble licencia, Diego Valenzuela asumirá en Migraciones
Sería inminente el anuncio. Valenzuela está de licencia como intendente de Tres de Febrero y como senador bonaerense.
Valenzuela tiene además una licencia como senador bonaerense por la 1ra sección electoral, cargo para el cual resultó electo en los comicios del 07/09 cuando lideró la boleta de LLA.
El periodista e historiador fue el primer intendente del conurbano en saltar a las filas libertarias, habiendo sido electo por el PRO en 3 períodos consecutivos.
Valenzuela está unido a Milei por una relación histórico desde tiempos en que estudiaban juntos economía en la Universidad de Belgrano.
La propuesta de llevarlo al Gabinete habría venido por parte de Karina Milei. Migraciones ahora depende del ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva luego de que fuera extraída de la órbita del ministerio del Interior que maneja Diego Santilli.
Otra versión asegura que fue Patricia Bullrich la que propuso a Valenzuela. La ahora senadora seguirá teniendo el control político de la cartera de Seguridad.
Recientemente, todavía ministra, Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones. Fue ya durante el control de Seguridad sobre esa dependencia que ocurrió el caso del empresario sospechado en la causa ANDIS que fue dejado salir de Aeroparque cuando la justicia requería que se le secuestre el celular.
Según publicó este lunes el portal Infobae, la designación de Valenzuela requiere la firma final del presidente Milei y la definición de las normas de aplicación que otorgarán marco legal y operativo a la agencia.
En el Gobierno, agrega, reconocen que el anuncio solo ocurrirá cuando el esquema esté completamente cerrado: misión, facultades, organigrama, y coordinación con las fuerzas de seguridad.
Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control migratorio.
El nuevo diseño apunta a transformar Migraciones en una agencia nacional con mayor autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, más allá del control documental. Este cambio supone pasar de un perfil administrativo a uno con protagonismo en la seguridad nacional, el control de fronteras y la prevención de delitos trasnacionales.
