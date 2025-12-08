Este lunes (08/12) se llevó a cabo la jura de 23 senadores bonaerenses electos. Pero la sorpresa la dio el ex PRO y ahora libertario Diego Valenzuela, quien, tras jurar, pidió licencia a su banca en la Legislatura. Se habla de que asumiría un cargo en Nación.
Sorpresa: Diego Valenzuela no asumirá su banca y ocuparía cargo en Nación
Diego Valenzuela, de licencia en la intendencia de Tres de Febrero para asumir su banca en la Legislatura bonaerense, juró y luego pidió licencia a su banca.
Valenzuela, que viene de ser intendente de Tres de Febrero (cargo en el que pidió licencia), juró hoy como senador tras haber encabezado la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la primera sección electoral. Pero no asumirá: de acuerdo a versiones periodísticas, quedaría al frente de una nueva agencia en el Gobierno nacional vinculada a la Seguridad y Migraciones.
Los integrantes de la Cámara alta bonaerense aprobaron su pedido, así como el de Gabriel Katopodis. La licencia del ministro provincial ya se conocía, pero la de Valenzuela fue sorpresiva.
El Senado entrará en receso hasta marzo, por lo que si el libertario no pedía licencia hoy, no iba a poder hacerlo durante el verano, y la idea es que se haga cargo en marzo de la nueva agencia que se creará en el gobierno de Javier Milei, publica La Tecla.
El intendente de Tres de Febrero y uno de los dirigentes que responden a Patricia Bullrich fue electo como senador por la primera sección electoral, por lo que había pedido licencia en la intendencia para asumir desde el 10 de diciembre como senador, cosa que finalmente no hará. En su reemplazo en el municipio quedará como intendente Rodrigo Aybar Perlender, que fue el primer candidato de la lista de concejales de Valenzuela en 2023.
Hace poco menos de un mes, el portal Infocielo informaba que Valenzuela podría sumarse a la lista de candidatos testimoniales libertarios, y que su nombre sonaba para la Dirección de Migraciones, bajo la órbita del ministro Diego Santilli.
