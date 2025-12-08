Sorpresa: Diego Valenzuela no asumirá su banca y ocuparía cargo en Nación

El intendente de Tres de Febrero y uno de los dirigentes que responden a Patricia Bullrich fue electo como senador por la primera sección electoral, por lo que había pedido licencia en la intendencia para asumir desde el 10 de diciembre como senador, cosa que finalmente no hará. En su reemplazo en el municipio quedará como intendente Rodrigo Aybar Perlender, que fue el primer candidato de la lista de concejales de Valenzuela en 2023.