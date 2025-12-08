Como "Un tiro en el pie" compara Kicillof al negacionismo de la gestión Milei sobre la deuda de PBA

Milei: la negativa

El Gobierno nacional, por su parte, objetó el pedido. El ministro Caputo arremetió señalando que: “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Técnicamente, lo que es deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley. La provincia está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”.

Pareja sobre la deuda

Además, el armador de La Libertad Avanza en el distrito, Sebastián Pareja, sumó críticas al acuerdo legislativo: “Milei no va a convalidar acuerdos de casta hechos a espaldas de la ciudadanía, que endeudan a los bonaerenses y reparten cargos a cambio de un voto, aumentando aún más el gasto en estructuras públicas ineficientes”.

La Legislatura aprobó la medida tras intensas negociaciones con el PRO, cuyos referentes defendieron su voto a favor del refinanciamiento, mientras que otros sectores los acusaron de recibir cargos en el Banco Provincia a cambio.

El endeudamiento incluye partidas específicas para obras, como $400 millones destinados a proyectos energéticos y a la empresa Aubasa. La relación entre ambas gestiones se prevé "más áspera" y ya se buscan contactos para discutir la autorización, aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, ha respondido con ironía a pedidos de reunión previos del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos "Carli" Bianco.

Más noticias en Urgente24

