Axel Kicillof, con aval legislativo para endeudarse, confronta al gobierno de Javier Milei que cuestiona el monto de la deuda y el gasto provincial. La Provincia insiste en que el financiamiento es sólo para refinanciar vencimientos y que un bloqueo de la Casa Rosada la llevaría al default, afectando la credibilidad del país, un "tiro en el pie", según Bloomberg.
OLLA DE PRESIÓN
Como "Un tiro en el pie" compara Kicillof al negacionismo de la gestión Milei sobre la deuda de PBA
Kicillof desafía a Milei: "Si la Nación bloquea la deuda, la Provincia de Buenos Aires cae en default"
Deuda: Cruce por la autorización y el riesgo de pagos
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró la sanción legislativa para tomar deuda, pero la autorización final por el monto total de $3.695 millones ($3.685 millones según una fuente) quedó en suspenso por las objeciones del Gobierno nacional. Este escenario ha desatado un nuevo cruce entre la administración bonaerense y la Casa Rosada, encabezada por Javier Milei.
Kicillof ironizó pidiendo una rápida aprobación al ministro de Economía, Luis Caputo: “Que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito, Toto”. El gobernador replicó que “La ley se llama refinanciamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal”.
Funcionarios bonaerenses ven las dudas sembradas como una "puesta en escena" y creen que el aval se concretará: “Estamos muy tranquilos, porque cumplimos con todos los parámetros para tener la aprobación”.
Desde La Plata sostienen que el endeudamiento es crucial para el "rollover" de la deuda existente y que sin esta posibilidad, la Provincia caería en default: “Sería también un tiro en el pie para ellos”, ya que pondría en riesgo la condición crediticia del país. En la sede de la calle 6 insisten: “Si no podemos emitir para refinanciar, vamos a estar muy complicados para pagar”.
Milei: la negativa
El Gobierno nacional, por su parte, objetó el pedido. El ministro Caputo arremetió señalando que: “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Técnicamente, lo que es deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley. La provincia está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”.
Pareja sobre la deuda
Además, el armador de La Libertad Avanza en el distrito, Sebastián Pareja, sumó críticas al acuerdo legislativo: “Milei no va a convalidar acuerdos de casta hechos a espaldas de la ciudadanía, que endeudan a los bonaerenses y reparten cargos a cambio de un voto, aumentando aún más el gasto en estructuras públicas ineficientes”.
La Legislatura aprobó la medida tras intensas negociaciones con el PRO, cuyos referentes defendieron su voto a favor del refinanciamiento, mientras que otros sectores los acusaron de recibir cargos en el Banco Provincia a cambio.
El endeudamiento incluye partidas específicas para obras, como $400 millones destinados a proyectos energéticos y a la empresa Aubasa. La relación entre ambas gestiones se prevé "más áspera" y ya se buscan contactos para discutir la autorización, aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, ha respondido con ironía a pedidos de reunión previos del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos "Carli" Bianco.
