2do. tiempo en el Bosque, Estudiantes LP le gana a Gimnasia y Esgrima: 0-1

El estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como Estadio del Bosque, en la ciudad de La Plata, capital bonaerense, en las calles 60 y 118, escenario del partido histórico entre Gimnasia y Esgrima LP y Estudiantes LP que definen quién será el finalista el sábado 13/12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
A los 61' se está abriendo el partido: 0-1
Gimnasia luce más ofensivo que Estudiantes y empuja. Carece de definición pero busca el triunfo.
La defensa de Estudiantes tampoco parece muy sólida en estos minutos aunque Gimnasia le facilita todo con tantos centros a las manos de Muslera.
Pero de contraataque, obviamente, a los 61', gol de Estudiantes: veloz salida de la visita, falló en el anticipo Gianpaoli sobre la derecha de Gimnasia, y Cetré desbordó, centro a Tiago Palacios y gol: 0-1.