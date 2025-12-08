2do. tiempo en el Bosque, Estudiantes LP le gana a Gimnasia y Esgrima: 0-1

Live Blog Post

A los 61' se está abriendo el partido: 0-1

Gimnasia luce más ofensivo que Estudiantes y empuja. Carece de definición pero busca el triunfo.

La defensa de Estudiantes tampoco parece muy sólida en estos minutos aunque Gimnasia le facilita todo con tantos centros a las manos de Muslera.

Pero de contraataque, obviamente, a los 61', gol de Estudiantes: veloz salida de la visita, falló en el anticipo Gianpaoli sobre la derecha de Gimnasia, y Cetré desbordó, centro a Tiago Palacios y gol: 0-1.