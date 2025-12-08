urgente24
BUSCANDO AL RIVAL DE RACING CLUB

2do. tiempo en el Bosque, Estudiantes LP le gana a Gimnasia y Esgrima: 0-1

Racing Club de Avellaneda espera al ganador de Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes LP. En el Bosque, el 'Pincharrata' le gana 0-1 al 'Lobo'.

08 de diciembre de 2025 - 16:57
Estudiantes LP vs. Gimnasia y Esgrima LP en partido histórico.

El estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como Estadio del Bosque, en la ciudad de La Plata, capital bonaerense, en las calles 60 y 118, escenario del partido histórico entre Gimnasia y Esgrima LP y Estudiantes LP que definen quién será el finalista el sábado 13/12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El duelo llega con un historial de 191 partidos, que favorece al Pincha: 69 victorias sobre 51 del “Lobo”; 71 empates. En campeonatos de 1ra. División, chocaron en 177 ocasiones, con 66 triunfos de Estudiantes, 48 de Gimnasia y 63 empates.

En 2025, jugaron 2 partidos.

En el Torneo Apertura: en la cancha del “Lobo” fue 1-1, Lucas Castro abrió el marcador para el local y Luciano Giménez lo empató.

En el Torneo Clausura, el “Pincha” ganó 2-0 en el debut de Fernando Zaniratto en el banco de Gimnasia. Goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

Aquí el VIVO:

Live Blog Post

A los 61' se está abriendo el partido: 0-1

Gimnasia luce más ofensivo que Estudiantes y empuja. Carece de definición pero busca el triunfo.

La defensa de Estudiantes tampoco parece muy sólida en estos minutos aunque Gimnasia le facilita todo con tantos centros a las manos de Muslera.

Pero de contraataque, obviamente, a los 61', gol de Estudiantes: veloz salida de la visita, falló en el anticipo Gianpaoli sobre la derecha de Gimnasia, y Cetré desbordó, centro a Tiago Palacios y gol: 0-1.

Live Blog Post

En el inicio del 2do. tiempo empatan en tarjetas amarillas

La visita intentó un inicio de 2do. tiempo similar al 1er. tiempo: presionar por la pelota y atacar; y en los 5' iniciales lo consiguió. Pero Gimnasia luego de una aparente zozobra parece reequilibrarlo.

Juego trabado otra vez, parecía amarilla para Palacios y terminó en amarilla para Nuñez. Ahora son 6: 3 a 3.

Live Blog Post

En 1 minuto y medio 2 jugadas de gol y Muslera enorme

Escapó Medina en contraataque, Palacio tuvo el gol y salvó Insfrán.

En la siguiente, providencial Muslera sacando una pelota que se colaba de emboquillada por su ángulo derecho (2do. palo) por un rebote en Arzamendia. Clarísima jugada de gol.

Sobre le final del 1er. tiempo el partido está para cualquiera de los 2.

Gimnasia está haciendo un mejor partido del que esperaban muchos.

Live Blog Post

A los 39', Nelson Insfran tocó la pelota

Buena intervención del arquero local cuando un centro rasante fue desviado en un jugador de Gimnasia y la pelota salió al primer palo de Insfrán, quien se arrojó hacia adelante y la desvió, luego un compañero evitó el corner. Insfrán se enteró que había un partido.

El árbitro Tello le advirtió a Cetré que no simule fouls.

Tarjeta amarilla para Medina, de Estudiantes, por foul a Max. Ya son 2 para Estudiantes. 5 en total.

Live Blog Post

No Barros Schelotto

A los 34' Barros Schelotto se cobró su 'venganza' sobre Ascacíbar. Amarilla. Gimnasia tiene 2 y Estudiantes 1. Es evidente que el jugador del local provoca al visitante que ya tiene amarilla. Un foul duro contra él sería rojo para el capitán del 'pincharrata'.

Otra amarilla para Gimnasia a los 36': Juan Pintado por foul a Cetré, quien se iba de contraataque. Ahora son 3 amarillas para el local y 1 para el visitante. Está jugando con fuego el 'Lobo'.

Live Blog Post

Por fin un disparo al arco: Padaro

A los 23', por fin al arco. Se fue por arriba del arco de Estudiantes pero lo jugada fue buena y la decisión de Padaro merecía mejor suerte.

A los 24', zozobra en la defensa de Estudiantes por un mal despeje defensivo. Al final no hubo consecuencias. 2 jugadas seguidas del local ¿cambia el sesgo del partido? Es posible. Pero cuidado con el contraataque de la visita.

Y pasó... terminó con un foul inútil de Max a Cetré. Tiro libre para Estudiantes a los 28'.

Hacia los 30' Gimnasia luce más decidido. Está ganando el mediocampo y se nota. No está nada 'fino' en la jugada final pero lo intenta. Cuidado. Muy activo Padaro.

Live Blog Post

A los 20', Gimnasia ya tiene su amonestado: Piedrahita

Partido muy disputado en el medio, el jugador Piedrahita disputó varias veces el balón en una misma jugada y al final, yendo a los pies de un rival cuando había perdido el balón, cometió un foul y recibió tarjeta amarilla.

El árbitro Tello 'compensó' a Estudiantes para la amarilla a Ascacíbar.

Live Blog Post

Muy 'caliente' Ascacibar tiene tarjeta amarilla

El capitán de Estudiantes fue por una 'venganza' contra Barros Schelotto. Muy enojado el capitán de Estudiantes, Santiago Ascacibar, recibió tarjeta amarilla. El que se enoja pierde. 11'30'' demasiado temprano para esa sanción. Puede pesar en un partido que siempre es intenso.

Son 14' y los arqueros siguen como espectadores.

Por ahora, considerando la diferencia de los planteles en el campo de juego, honorable lo del club local, aún cuando resulte negativa su falta de ataque.

Live Blog Post

Buen ataque de Gimnasia pero Cetré... peligroso

A los 4'35'', Buen ataque de Gimnasia, zozobra en la defensa de Estudiantes, por el flanco izquierdo del local. Pareció foul al delantero pero el árbitro Facundo Tello consideró que no: se dejó caer. Casi linea del área grande. Era hora que atacara el local.

Dato: el delantero de Estudiantes, Cetré, buen luchador de pelotas. Presiona a la defensa del 'Lobo'. Sigue más ofensivo Estudiantes.

Live Blog Post

Estudiantes comenzó más ofensivo

Gimnasia y Esgrima en contraataque ofensivo muy veloz al minuto de juego, forzó un corner. En la jugada casi gol de Palacios. El local debe evitar esas corridas.

A los 2'35'' otra vez Estudiantes ensayó el contraataque tambien por su izquierda.

