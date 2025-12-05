El mercado de pases en la Argentina cada día va tomando más fuerza, sobre todo con los equipos que están dejando de competir. El que está acelerando fuerte es River, sobre todo luego del pésimo 2025 que tuvo, y surgió la noticia que comenzó a negociar con Estudiantes para quedarse con un jugador que quería Boca.
ARDE EL MERCADO
Bronca en Boca por el explosivo acuerdo que Estudiantes cerraría con River
River aceleró en el mercado para quedarse con un viejo anhelo de Boca que brilla en Estudiantes de La Plata
Una de las zonas donde River tuvo grandes problemas durante todo este año fue en la mitad de la cancha. Una de las búsquedas primordiales es un volante central y es por eso que ya hay charlas por Fausto Vera, hombre de Atlético Mineiro. No obstante, el Millonario avanzó por otro jugador mucho más fuerte por su actualidad y por el contexto.
River empezó a negociar para quedarse con Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes de La Plata. El primer contacto fue con el agente del jugador y ahora la idea de la dirigencia es empezar a charlas con la dirigencia Pincha una vez que deje de competir en el Torneo Clausura. Lo que sí se puede anticipar es que Juan Sebastián Verón tiene una posición tomada.
“La cláusula de Ascacibar es de 6 millones de dólares. Estudiantes está dispuesto a negociarlo porque hay una promesa de venta, a menos que sea campeón”, informó Federico Bueno en ESPN. En caso de que Pincha corone, clasificará a la Copa Libertadores y allí se le cierra la puerta a River para incorporarlo pero en caso contrario hay buena predisposición para que se haga la transferencia.
Boca fue uno de los clubes que hace tiempo se movió para quedarse con Santiago Ascacibar pero la realidad es que Estudiantes rechazó todo tipo de posibilidad que su capitán deje el club. Es por eso que ahora, ante la chance concreta de llegar a River, hay mucha bronca en el Xeneize sabiendo que el rival de toda la vida puede quedarse con un viejo deseo de Juan Román Riquelme.
Ascacibar le dio el OK a River
“Ascacibar está muy dispuesto a llegar a River”, sentenció Nani Senra en Dsports Radio, lo que deja a las claras que el jugador está listo para marcharse de Estudiantes luego de su segundo ciclo y el Millonario está listo para hacer una muy buena inversión en la compra del pase y un gran contrato para poder quedarse con el Rusito en este mercado de pases.
Más en GOLAZO 24
Revuelo total: la última mentira de Moretti que impacta en River y San Lorenzo
¿Gianni Infantino se está tirando tiros en los pies por Donald Trump?
ESPN F90 (programa de Pollo Vignolo) quedó expuesto por lo que dijo Raúl Cascini
Diario Olé generó bronca en todo River por lo que dijo sobre Paulo Díaz