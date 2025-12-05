Bronca en Boca por el explosivo acuerdo que Estudiantes cerraría con River

Una de las zonas donde River tuvo grandes problemas durante todo este año fue en la mitad de la cancha. Una de las búsquedas primordiales es un volante central y es por eso que ya hay charlas por Fausto Vera, hombre de Atlético Mineiro. No obstante, el Millonario avanzó por otro jugador mucho más fuerte por su actualidad y por el contexto.