Plazos fijos en crisis: Las tasas se derrumban y la inflación lleva la delantera

Plazos fijos vs. inflación: ¿Por qué el ahorrista ahora pierde dinero?

Con tasas tan bajas, el retorno real pasó a ser negativo. Esto significa que el capital colocado pierde poder adquisitivo mes a mes.

Analistas del mercado vinculan esta caída a:

La continuidad del proceso de desinflación.

La decisión del BCRA de no pagar un “premio” para incentivar que la gente se quede en pesos.

Un esquema monetario que apunta a evitar una nueva bola de intereses.

¿La caída de tasas puede llevar a una nueva dolarización?

Diciembre siempre es un mes particular. Entre aguinaldos, gastos de vacaciones y mayor circulación de pesos, históricamente aumenta la demanda de dólares como cobertura.

Y a eso se suma otro factor que es la estabilidad cambiaria actual está sostenida en gran parte por las bandas del BCRA, que mantienen al dólar contenido. Pero parece que el equilibrio pende de un hilo.

Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, también lo explica en su último informe. “Quienes mantienen colocaciones en pesos pierden poder adquisitivo y, según cómo avance el tipo de cambio oficial, también pueden quedar descalzados en dólares”.

Además, señala que diciembre trae una fuerte demanda de divisas, por aguinaldos y vacaciones, lo que podría presionar nuevamente al mercado.

Plazos fijos y tasas en baja: ¿Qué alternativas quedan mientras sube la inflación?

Las tasas mayoristas también acompañan la tendencia. La TAMAR, utilizada para depósitos de más de $1.000 millones, perforó el 31% anual, su nivel más bajo en nueve meses.

En paralelo:

Los fondos comunes money market quedaron por debajo del 20% anual (rinden 18% en promedio).

quedaron por debajo del 20% anual (rinden 18% en promedio). Las cauciones se ubicaron entre 17% y 19% anual.

Todo indica que la caída es generalizada y que la tasa en pesos dejó de ser atractiva como refugio.

Plazos fijos: ¿Qué bancos ofrecen las tasas más altas hoy?

Bancos grandes – TNA a 30 días:

ICBC: 26,5%

Provincia: 26%

Macro: 26%

Nación: 25%

Credicoop: 24%

Ciudad: 24%

BBVA: 23%

Galicia: 22%

Santander: 21%

Bancos medianos y digitales con tasas más elevadas:

Crédito Regional: 31,5%

Banco Voii: 30%

Bibank: 30%

CMF: 29,5%

Meridian: 29,5%

Bica: 29%

Banco de Corrientes: 29%

Banco de Córdoba: 29%

Banco del Sol: 29%

Reba: 29%

Banco del Chubut: 28%

Banco Julio: 28%

Banco Hipotecario: 28%

Banco del Comercio: 27%

Banco Mariva: 27%

Banco Dino: 26%

Comafi: 25%

Banco de Tierra del Fuego: 23%

Banco de Formosa: 23%

Masventas: 23%

También aparece un caso particular: Banco Columbia, que, aunque no figura en el listado del BCRA, ofrece una TNA del 29% para captar nuevos clientes.

