La decisión del Gobierno de volver al mercado de capitales no logró, por ahora, despertar entusiasmo en el equity argentino. A media rueda, el Merval retrocede alrededor de 0,8%, operando en torno a 3,1 millones de puntos, mientras su versión en dólares cede 0,5% y se mueve cerca de US$2.060.
FLOJO IMPACTO
El Merval cae a pesar del anuncio de salida al mercado de capitales
El Tesoro anunció su vuelta al financiamiento en dólares, pero el Merval cae y muestra que la señal aún no alcanza para despertar apetito por riesgo argentino.
El anuncio del Palacio de Hacienda —una licitación en dólares para un bono a 2029, cupón 6,5%, amortización bullet, bajo ley argentina— generó atención inmediata en la City, pero no alcanzó para revertir el tono vendedor del panel líder.
El mercado sigue operando y el clima es de cautela.
Acciones con presión
Las pantallas muestran un sesgo bajista, aunque con algunos nombres firmes. Entre los retrocesos más notorios aparecen:
- SUPV (-1,8%),
- BMA (-0,8%),
- EDN (-1%),
- VALE (-0,9%),
- TXAR (-0,9%).
Del lado ganador, TRAN se destaca con una suba superior al 4%, mientras CEPU, METR, IRSA y LOMA exhiben movimientos alcistas moderados.
En Nueva York, la dinámica es similar, con ADRs mixtos: CEPU gana +3%, PAM +1,7%, TX +5,3%, mientras GGAL, SUPV y GLOB se mantienen en rojo.
Qué mira la City detrás del anuncio
El movimiento del Tesoro se da en pleno calendario de vencimientos pesados. Como destacó Salvador Vitelli, entre AL29 y AL30 hay alrededor de US$1.200 millones a pagar, con fuerte concentración en la amortización del segundo.
El Gobierno quiere cubrir parte de ese frente sin usar reservas del BCRA. De hecho, Finanzas aseguró que la colocación se suscribirá con dólares de mercado, lo que evita impacto sobre la posición neta del Central.
En paralelo, Caputo aprovechó para reforzar su mensaje: “Argentina vuelve al mercado de deuda”. El objetivo es instalar que la compresión de spreads es sostenible y que la curva soberana puede reconstruirse.
La licitación
El llamado para el 10 de diciembre se hará con estructura tradicional:
- Tramo no competitivo: Cupo minorista hasta VNO US$50.000.
- Tramo competitivo: Sin límites, entradas desde US$1.000, donde se definirá el rendimiento real.
En la City creen que el Tesoro buscará convalidar los rendimientos actuales, que están en mínimos del año. Si aparece un premio sobre el secundario, será leído como señal de necesidad de volumen. Si no lo hay, implicará que Finanzas confía en el apetito natural del mercado.
Mientras tanto, las pantallas muestran que los operadores prefieren esperar.
Bonos en dólares firmes
Una diferencia clave de la rueda es que los bonos en dólares operan con ligera firmeza, con avances entre 0,3% y 0,9% en AL29D, AL30D, AL35D y AE38D. La curva mantiene el sesgo positivo de las últimas semanas y consolida spreads más comprimidos.
Pero el equity no acompaña esa dinámica.
Las acciones exigen visibilidad de crecimiento económico, estabilidad regulatoria y señales de actividad. Ninguna de esas variables cambia por una licitación puntual, por lo que la reacción es prudente.
El dólar también marca el pulso
Las cotizaciones cambiarias presentan movimientos acotados:
- Mayorista alrededor de $1.451,50,
- Oficial en $1.465,
- MEP cerca de $1.472,
- CCL a $1.506.
Qué se juega el Tesoro y qué riesgo observa el mercado
La licitación será la prueba concreta de si la narrativa del “regreso al financiamiento voluntario” tiene sustento. Si la demanda resulta fuerte y el rendimiento se acerca al 6,5%, el Gobierno podrá exhibir un triunfo político y financiero.
Si la demanda es débil, volverán las dudas sobre la profundidad real del apetito por riesgo argentino.
Por ahora, con el mercado en plena rueda, la lectura es cauta: el anuncio entusiasma en discurso, pero el equity espera confirmaciones antes de acompañar.
