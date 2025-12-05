Cruce por las cifras: La pobreza de la Argentina continúa haciendo ruido

image

Las estimaciones de pobreza e indigencia monetaria para el tercer trimestre de 2025 son:

Indicador (Personas) 2023 – 2024 – 2025

Pobreza: 44.7% 45.6% 6.3%

Indigencia: 9.6% 11.2% 6.8%

Diferencias con el INDEC

Vale recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó en septiembre que, en el primer semestre de 2023, la pobreza alcanzó al 31,6% de las personas, lo que refiere una baja de 21,3 puntos porcentuales en relación al mismo período del año pasado cuando se registró el pico de la crisis económica con el cambio de Gobierno.

No obstante, para la UCA existe un "sesgo" en la medición monetaria por un "subregistro de ingresos" en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En ese sentido, corrigiendo el cálculo, la pobreza en 2025 se situaría alrededor del 35%. Es decir, sería menor.

Por lo tanto "aproximadamente tres cuartas partes de la caída en las cifras oficiales de pobreza desde 2023 podrían deberse a este efecto estadístico".

La casa de estudios precisa que la pobreza se toma por ingresos, pero las canastas son en base a consumos de 2003.2004 debido a que aún no se actualizó en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.

"Con una canasta más actualizada, la pobreza habría aumentado menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero también habría mostrado una reducción más lenta en los trimestres posteriores". "Con una canasta más actualizada, la pobreza habría aumentado menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero también habría mostrado una reducción más lenta en los trimestres posteriores".

En base a ello, Agustín Salvia, director del ODSA, estimó que una actualización metodológica llevaría la canasta vigente de $1.276.649 a cerca de $1.942.000, modificando tanto el nivel como la trayectoria reciente del indicador: la pobreza habría crecido menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero también habría bajado con menos velocidad durante 2024 y 2025.

En tanto, luego de que el INDEC publique los últimos datos, la UCA aclaró: "En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos no logra captar adecuadamente esos cambios; mucho más si durante el proceso, tuvieron lugar alteraciones en la estructura de precios y en los instrumentos de medición de los ingresos".

"Los procesos de devaluación, liberación de precios y aumento en las tarifas de servicios, aumentaron esta distorsión, afectando la capacidad de la medición para reflejar con fidelidad la efectiva capacidad de consumo de los hogares", agregó.

La pobreza (crónica) estructural persiste

En los últimos 20 años, la pobreza por ingresos mantuvo un piso estructural cercano al 25% de la población, y la indigencia alrededor del 5%.

El tercio inferior de la estructura social se concentra en una población atrapada en la pobreza producto de empleos informales, precarios o de subsistencia, y una dependencia estructural de las transferencias públicas.

Esto quiere decir que, pese a que los datos actuales exponen una reducción de las tasas de pobreza e indigencia por ingresos sobre los picos de la crisis de 2024, alcanzando niveles similaes a 2022-2023, la pobreza crónica estructural sigue dando que hablar.

"Estas mejoras relativas se deben, en parte, a la estabilización inflacionaria y al refuerzo de transferencias sociales, pero no implican un cambio estructural en las condiciones de vida ni en la alta desigualdad", concluyó la UCA.

