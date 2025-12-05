Cruce por las cifras: La pobreza de la Argentina continúa haciendo ruido

La polémica en torno a la medición de la pobreza sigue dando que hablar a partir del último informe que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA). Mientas el INDEC anunció fuerte desplome durante el primer semestre de 2023, el reporte advierte que la mejora real fue mucho más acotada y que la estadística oficial sobrerrepresenta el alivio social.
UCA: A cuánto cayó la pobreza
Según el documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa), al cierre del tercer trimestre, la pobreza en Argentina se ubicó en 36,3%, mientras que la indigencia afecta al 6,8%.
A raíz de esto, la pobreza cayó 9,3 puntos con respecto al mismo período del año pasado y 8,4 frente al tercer trimestre de 2023, previo a la asunción de Javier Milei.
El escrito también reveló que en el 48,8% de los hogares viven niños en situación de pobreza y solamente en el 10,8% de los domicilios no hay menores en esta condición.
Las estimaciones de pobreza e indigencia monetaria para el tercer trimestre de 2025 son:
Indicador (Personas) 2023 – 2024 – 2025
Pobreza: 44.7% 45.6% 6.3%
Indigencia: 9.6% 11.2% 6.8%
Diferencias con el INDEC
Vale recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó en septiembre que, en el primer semestre de 2023, la pobreza alcanzó al 31,6% de las personas, lo que refiere una baja de 21,3 puntos porcentuales en relación al mismo período del año pasado cuando se registró el pico de la crisis económica con el cambio de Gobierno.
No obstante, para la UCA existe un "sesgo" en la medición monetaria por un "subregistro de ingresos" en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En ese sentido, corrigiendo el cálculo, la pobreza en 2025 se situaría alrededor del 35%. Es decir, sería menor.
Por lo tanto "aproximadamente tres cuartas partes de la caída en las cifras oficiales de pobreza desde 2023 podrían deberse a este efecto estadístico".
La casa de estudios precisa que la pobreza se toma por ingresos, pero las canastas son en base a consumos de 2003.2004 debido a que aún no se actualizó en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.
En base a ello, Agustín Salvia, director del ODSA, estimó que una actualización metodológica llevaría la canasta vigente de $1.276.649 a cerca de $1.942.000, modificando tanto el nivel como la trayectoria reciente del indicador: la pobreza habría crecido menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero también habría bajado con menos velocidad durante 2024 y 2025.
En tanto, luego de que el INDEC publique los últimos datos, la UCA aclaró: "En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos no logra captar adecuadamente esos cambios; mucho más si durante el proceso, tuvieron lugar alteraciones en la estructura de precios y en los instrumentos de medición de los ingresos".
"Los procesos de devaluación, liberación de precios y aumento en las tarifas de servicios, aumentaron esta distorsión, afectando la capacidad de la medición para reflejar con fidelidad la efectiva capacidad de consumo de los hogares", agregó.
La pobreza (crónica) estructural persiste
En los últimos 20 años, la pobreza por ingresos mantuvo un piso estructural cercano al 25% de la población, y la indigencia alrededor del 5%.
El tercio inferior de la estructura social se concentra en una población atrapada en la pobreza producto de empleos informales, precarios o de subsistencia, y una dependencia estructural de las transferencias públicas.
Esto quiere decir que, pese a que los datos actuales exponen una reducción de las tasas de pobreza e indigencia por ingresos sobre los picos de la crisis de 2024, alcanzando niveles similaes a 2022-2023, la pobreza crónica estructural sigue dando que hablar.
"Estas mejoras relativas se deben, en parte, a la estabilización inflacionaria y al refuerzo de transferencias sociales, pero no implican un cambio estructural en las condiciones de vida ni en la alta desigualdad", concluyó la UCA.
Más contenidos en Urgente24
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"