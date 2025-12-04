El BCRA medirá el dólar oficial por operaciones reales y ya no mediante encuestas

¿Por qué el BCRA cambia el método?

Uno de los principales problemas del sistema anterior era su dependencia de cotizaciones declaradas, que podían no reflejar verdaderas operaciones de mercado. Esa discrepancia generaba dudas sobre la representatividad del valor oficial del dólar, especialmente en un contexto de alta volatilidad cambiaria, donde el tipo de cambio oficial tiene un peso determinante en contratos, deudas, precios, importaciones y regulaciones.

Con el nuevo método, al tomar en cuenta transacciones concretas y ponderadas por volumen, se espera que el TCR refleje de modo más fiel la dinámica real del mercado. Además, al fijar un monto mínimo por operación, se busca excluir operaciones de poco tamaño o ruido, favoreciendo la estabilidad y la confianza en el dato.

Especialistas señalan que esta reforma también podría desalentar maniobras especulativas o coordinadas para influir en la cotización oficial, sin cambiar significativamente el del valor con el cálculo actual. Bajo el nuevo esquema, cada operación relevante impacta en la cotización, lo que complica alteraciones artificiales del tipo de cambio de referencia, sobre todo en días de vencimiento o presión cambiaria.

Según Infobae, "operadores del mercado interpretan que resulta más difícil influir artificialmente en el resultado del dólar A 3500 bajo el nuevo criterio. La metodología anterior podía generar discrepancias entre el promedio del día y el valor surgido en el último día hábil de cada mes, especialmente porque la encuesta a bancos otorgaba un peso significativo a momentos puntuales".

Los actores del mercado explicaron al mismo medio que, históricamente, "en los días de vencimientos relevantes, existían movimientos coordinados en una de las ventanas para influir en la cotización, como ocurrió en una ocasión en la que el Gobierno decidió vender masivamente y logró bajar el fixing cerca de cinco pesos, cuando el hoy ministro de Economía Luis Caputo dirigía el Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri".

Qué cambia para el mercado y para los ciudadanos

Para entidades financieras, empresas e inversores, la modificación representa una mejora en la previsibilidad y certeza del tipo de cambio oficial. Al contar con un método basado en operaciones reales, los contratos, obligaciones y deudas que se indexan al dólar oficial ya no dependerán de cotizaciones declarativas, sino de un valor más robusto y menos sujeto a manipulaciones.

Para el usuario común —consumidores, importadores, empresas que pagan insumos dolarizados o deudas en moneda extranjera—, el impacto será indirecto pero relevante: mayor transparencia en la determinación del dólar oficial puede reducir la incertidumbre sobre precios, tarifas, servicios y obligaciones contractuales referenciadas al tipo de cambio.

Una metodología que se utiliza en otros países

Con esta modificación, el BCRA busca igualar la metodología de bancos centrales de otros países latinoamericanos, que ya utilizan sistemas de promedio ponderado basados en transacciones reales.

El 2026 marcará un antes y un después en la forma en que Argentina define su dólar oficial. La reforma es amplia, técnica y tiene implicancias profundas: intenta transformar un indicador clave del sistema cambiario en un dato más confiable, transparente y alineado con las mejores prácticas globales.

