Hollywood: Estrellas cobran millones por ir a Arabia Saudita y nadie quiere hablar del tema

Ejecutivos de Sony y el CEO de Comcast, Brian Roberts, viajaron al reino este otoño para reuniones. Todos buscan lo mismo: acceso a fondos que desaparecieron tras la pandemia, las huelgas de 2023 y la caída de la TV tradicional.

El fantasma de Khashoggi que nadie menciona

Pero hay un elefante en la habitación: Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post asesinado en 2018 por orden del príncipe heredero, según inteligencia estadounidense. Ese crimen enfrió las relaciones y Endeavor Content canceló un acuerdo de 400 millones.

Ahora, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y su cercanía con Riad, las puertas volvieron a abrirse. En noviembre, el CEO de Paramount Skydance, David Ellison, asistió a una cena con el príncipe en la Casa Blanca.

Mientras tanto, cómicos como Dave Chappelle, Kevin Hart y Pete Davidson recibieron críticas brutales por actuar en el Festival de Comedia de Riad. Human Rights Watch denunció que el gobierno saudí usa estos eventos para "desviar la atención de su brutal represión."

Lo paradójico: varios actores cuyos films se proyectan en el Festival del Mar Rojo, como Angelina Jolie, Pierce Brosnan y Jude Law, declinaron asistir. Sus representantes citaron "problemas de agenda."

