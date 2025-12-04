Hollywood está desesperado, y Arabia Saudita lo sabe. La industria del entretenimiento norteamericana encontró en el reino un financista generoso que paga fortunas por asistencia a festivales, produce películas y hasta podría bancar fusiones multimillonarias. Pero nadie quiere hablar públicamente del tema.
"DESVÍAN LA ATENCIÓN"
Hollywood: Estrellas cobran millones por ir a Arabia Saudita y nadie quiere hablar del tema
Mientras Hollywood atraviesa una crisis financiera, el dinero saudí se convirtió en salvavidas. Pero el precio es el silencio. Algo ocurre en Arabia Saudita.
El Festival de Cine del Mar Rojo, que arranca esta semana en Yeda, es el escenario perfecto para ver cómo funciona este nuevo romance. Según fuentes de la industria, talentos reciben hasta 2,5 millones de dólares solo por aparecer en el evento. Entre los invitados: Ana de Armas, Dakota Johnson, Kirsten Dunst, Jessica Alba y Sigourney Weaver. Algunos ya llegaron, pero la mayoría evita comentar sus contratos.
El príncipe heredero y su chequera infinita para Hollywood
Detrás de todo está Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí que busca modernizar su país con el plan Visión 2030. La estrategia incluye reducir la dependencia del petróleo e invertir masivamente en entretenimiento para lavar su imagen internacional.
El dinero saudí ya está en todos lados: financió parte de la oferta de Paramount Skydance por Warner Bros Discovery (más de 60.000 millones de dólares), respaldó el nuevo estudio Arena SNK con 1.000 millones, y cerró la compra de Electronic Arts por 55.000 millones junto al fondo de Jared Kushner, yerno de Trump.
Ejecutivos de Sony y el CEO de Comcast, Brian Roberts, viajaron al reino este otoño para reuniones. Todos buscan lo mismo: acceso a fondos que desaparecieron tras la pandemia, las huelgas de 2023 y la caída de la TV tradicional.
El fantasma de Khashoggi que nadie menciona
Pero hay un elefante en la habitación: Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post asesinado en 2018 por orden del príncipe heredero, según inteligencia estadounidense. Ese crimen enfrió las relaciones y Endeavor Content canceló un acuerdo de 400 millones.
Ahora, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y su cercanía con Riad, las puertas volvieron a abrirse. En noviembre, el CEO de Paramount Skydance, David Ellison, asistió a una cena con el príncipe en la Casa Blanca.
Mientras tanto, cómicos como Dave Chappelle, Kevin Hart y Pete Davidson recibieron críticas brutales por actuar en el Festival de Comedia de Riad. Human Rights Watch denunció que el gobierno saudí usa estos eventos para "desviar la atención de su brutal represión."
Lo paradójico: varios actores cuyos films se proyectan en el Festival del Mar Rojo, como Angelina Jolie, Pierce Brosnan y Jude Law, declinaron asistir. Sus representantes citaron "problemas de agenda."
