Paramount Pictures reveló dos bombazos en Hollywood que llegarán en 2028: una nueva película de las Tortugas Ninja, producida por Neal H. Moritz, se estrenará el 17 de noviembre de ese año. El anuncio sacudió las redes y generó expectativa entre millones de fans que esperaban el regreso de Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel a la pantalla grande.
HOLLYWOOD NOSTÁLGICO
Vuelven las Tortugas Ninja: Paramount confirmó película de acción real para 2028
Paramount revolucionó la industria al anunciar el retorno de las Tortugas Ninja con una producción híbrida de acción real. Hollywood no deja de sorprender.
El efecto Sonic revoluciona el cine con las Tortugas Ninja
El proyecto representa un reinicio total de la franquicia, después de que el fracaso de taquilla de Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras en 2016 frenara en seco el desarrollo de nuevas películas en este formato. Moritz, el cerebro detrás de la exitosa saga Fast and Furious y las películas de Sonic, liderará esta apuesta que busca "sonicficar" a las tortugas, según fuentes cercanas al estudio.
La estrategia de Paramount es clara: replicar el éxito arrollador que lograron con Sonic the Hedgehog, cuyas películas batieron récords de taquilla. Para cerrar el combo, el estudio confirmó además que un nuevo film del universo Sonic llegará el 22 de diciembre de 2028, aunque los detalles de la trama se mantienen bajo absoluto secreto.
Este movimiento demuestra que Paramount apuesta fuerte por sus franquicias más rentables. La compañía ya programó para septiembre de 2027 la secuela animada de Tortugas Ninja: Caos Mutante, la exitosa película de Seth Rogen y Evan Goldberg que encantó a crítica y público en 2023.
Una década de espera llegó a su fin
Los fanáticos de las tortugas llevaban años pidiendo el retorno del formato híbrido que combinara animatronics avanzados con CGI de última generación. La nueva producción promete ser un espectáculo visual dirigido a toda la familia, con las icónicas personalidades de los cuatro hermanos reptiles como protagonistas absolutos.
Paramount también anunció que su clásico Top Gun de 1986 volverá a los cines en mayo de 2026, consolidando su estrategia de revitalizar sus propiedades intelectuales más valiosas.
La batalla por la supremacía de las adaptaciones de videojuegos y comics apenas comienza, y las Tortugas Ninja vuelven con todo para reconquistar el trono.
