Vuelven las Tortugas Ninja: Paramount confirmó película de acción real para 2028

Una década de espera llegó a su fin

Los fanáticos de las tortugas llevaban años pidiendo el retorno del formato híbrido que combinara animatronics avanzados con CGI de última generación. La nueva producción promete ser un espectáculo visual dirigido a toda la familia, con las icónicas personalidades de los cuatro hermanos reptiles como protagonistas absolutos.

image Lo último de las Tortugas Ninja en cines fue esta película animada.

Paramount también anunció que su clásico Top Gun de 1986 volverá a los cines en mayo de 2026, consolidando su estrategia de revitalizar sus propiedades intelectuales más valiosas.

La batalla por la supremacía de las adaptaciones de videojuegos y comics apenas comienza, y las Tortugas Ninja vuelven con todo para reconquistar el trono.

-----------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."

La miniserie con calificación altísima que tenés que ver antes de que la saquen

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

La estafa que se activa sola por una función que nadie revisa