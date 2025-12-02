urgente24
"Posición ventajosa" Confirman duro fallo económico contra META

La Justicia consideró que obtuvo una posición ventajosa al sacar información personal de Facebook e Instagram. ADEPA destacó el fallo.

02 de diciembre de 2025 - 20:03
La justicia española castigó a META

La Justicia de España condenó a Meta a pagar 479 millones de euros a la prensa digital y agencias de noticias locales, por considerar que consiguió una posición de ventaja competitiva a nivel publicitario a través de datos personales conseguidos en Facebook e Instagram.

Se trata de un fallo del Juzgado Mercantil número 15 de Madrid, que condenó a la empresa internacional a pagar la cifra a 87 editoras de prensa digital y agencias agrupadas dentro de la Asociación de Medios de Información (AMI).

También, la resolución obliga a pagar como indemnización 2.570.000 euros al Grupo Europa Press y 13.563 euros a Radio Blanca, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Meta se apoy&oacute; en Instagram y Facebook para ganar informaci&oacute;n

Meta se apoyó en Instagram y Facebook para ganar información

Meta: Ventaja competitiva

Para la Justicia española, Meta obtuvo ventaja competitiva significativa en el mercado publicitario local a través de un tratamiento de datos personales contrario al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El fallo considera que cuando entró en vigencia el RGPD, Meta sustituyó el consentimiento del usuario por la de necesidad de ejecución del contrato para justificar el tratamiento de datos personales en Facebook e Instagram.

De acuerdo a lo que consideró la Justicia, no fue legal el uso de información personal para realizar publicidad comportamental.

ADEPA destaca

La decisión de la Justicia de España fue destacada en un comunicado de ADEPA, que expresó:

La sentencia representa un precedente histórico porque reconoce que el modelo de negocio publicitario de Meta, basado durante años en el tratamiento ilícito de datos personales, generó un daño económico directo a los medios digitales que sí estaban obligados a cumplir el RGPD y que no podían competir en igualdad de condiciones La sentencia representa un precedente histórico porque reconoce que el modelo de negocio publicitario de Meta, basado durante años en el tratamiento ilícito de datos personales, generó un daño económico directo a los medios digitales que sí estaban obligados a cumplir el RGPD y que no podían competir en igualdad de condiciones

Luego acota

En la práctica, el fallo valida que parte de la caída de ingresos publicitarios del sector no fue solo un fenómeno de mercado, sino el resultado de una ventaja competitiva indebida de la plataforma, lo que fortalece el reclamo de los medios frente a prácticas abusivas y desequilibrios estructurales en el ecosistema digital En la práctica, el fallo valida que parte de la caída de ingresos publicitarios del sector no fue solo un fenómeno de mercado, sino el resultado de una ventaja competitiva indebida de la plataforma, lo que fortalece el reclamo de los medios frente a prácticas abusivas y desequilibrios estructurales en el ecosistema digital

