"Posición ventajosa" Confirman duro fallo económico contra META

Se trata de un fallo del Juzgado Mercantil número 15 de Madrid, que condenó a la empresa internacional a pagar la cifra a 87 editoras de prensa digital y agencias agrupadas dentro de la Asociación de Medios de Información (AMI).
También, la resolución obliga a pagar como indemnización 2.570.000 euros al Grupo Europa Press y 13.563 euros a Radio Blanca, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Meta: Ventaja competitiva
Para la Justicia española, Meta obtuvo ventaja competitiva significativa en el mercado publicitario local a través de un tratamiento de datos personales contrario al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El fallo considera que cuando entró en vigencia el RGPD, Meta sustituyó el consentimiento del usuario por la de necesidad de ejecución del contrato para justificar el tratamiento de datos personales en Facebook e Instagram.
De acuerdo a lo que consideró la Justicia, no fue legal el uso de información personal para realizar publicidad comportamental.
ADEPA destaca
La decisión de la Justicia de España fue destacada en un comunicado de ADEPA, que expresó:
