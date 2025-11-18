Meta gana juicio antimonopolio y se queda con Instagram y Whatsapp

La demanda se remonta a 2020, durante la administración Trump, cuando la FTC —entonces bajo control republicano— inició la causa acusando a Facebook, hoy Meta, de mantener un monopolio ilegal mediante la compra de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014. Aunque el caso fue reactivado bajo la presidencia de Joe Biden y la conducción de Lina Khan en la FTC, el tribunal consideró insuficientes los elementos presentados.

Otras grandes empresas que pasaron por un juicio antimonopolio

La derrota marca un nuevo revés para los intentos del gobierno estadounidense de frenar el poder de las grandes tecnológicas. En septiembre, otro juez descartó obligar a Google a deshacerse de Chrome tras perder un juicio por prácticas anticompetitivas en publicidad digital. Ambos fallos debilitan la ofensiva bipartidista que buscaba imponer límites estructurales a los gigantes de Silicon Valley.

Las negociaciones entre Meta y la FTC —que en algún momento incluyeron conversaciones informales para un acuerdo— habían quedado empantanadas por la enorme distancia entre las partes: mientras el regulador llegó a plantear cifras cercanas a los US$ 30.000 millones para cerrar el caso, Meta ofreció inicialmente apenas US$ 450 millones y luego subió a US$ 1.000 millones. Sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo, según publicó Financial Times.

El fallo también se da en un contexto político particular. Durante el último año, Mark Zuckerberg ha intentado mejorar su relación con Donald Trump, en medio de quejas republicanas por supuesta “censura” en las plataformas. La simplificación de reglas de moderación y una agenda de encuentros frecuentes con el presidente alimentaron críticas sobre un giro estratégico de Meta.

La FTC expresó estar “profundamente decepcionada” con la decisión y señaló que evaluará sus próximos pasos. Boasberg, por su parte, enfrenta presiones políticas externas. Legisladores republicanos impulsan un proceso para destituirlo por fallos adversos a Trump en causas previas, un trasfondo que la agencia mencionó como parte del clima adverso de la batalla.

Meta celebró el veredicto asegurando que compite “en un mercado dinámico y feroz”, y que seguirá invirtiendo en Estados Unidos. Mientras tanto, el regulador deberá decidir si apela o abandona un caso que, tras este golpe judicial, parece cada vez más difícil de sostener.

