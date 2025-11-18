Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?

image Historia de Instagram de Marcelo Tinelli.

La denuncia que sacudió todo

Ahora bien, ¿qué pasó realmente? El 3 de noviembre, Juanita Tinelli hizo una presentación judicial donde obtuvo protección policial inmediata. La joven publicó un extenso descargo en redes aclarando que ella no carga con las consecuencias de las decisiones paternas, aunque reforzó el vínculo afectivo con su padre.

Ese episodio dividió aguas en el ambiente artístico. Mientras algunos colegas salieron a bancarlo, otros lo criticaron duramente por exponer a su familia a semejante situación. Las repercusiones fueron demoledoras y, evidentemente, calaron hondo en Tinelli.

Ahora, la pregunta es ¿Fue una decisión personal o le marcaron la salida? Lo concreto es que el streaming, ese espacio que parecía su tabla de salvación, quedó en pausa indefinida mientras el conductor intenta recomponer su vida privada. Si habrá 2026 para Marcelo en Carnaval o si esto fue apenas un adiós disfrazado de hasta luego, solo el tiempo lo dirá.

