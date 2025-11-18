La figura de Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera. Lejos de aquellos días dorados en los que hacía reír a miles de personas a través de VideoMatch, hoy, el conductor acumula deudas que reconoce, pero que, según trascendió, no termina de saldar. A esto se suma un conflicto familiar que escaló hasta niveles impensados tras la denuncia judicial de su hija Juana, quien llegó a solicitar un botón antipánico por temor a su integridad física.
"DECIDIMOS QUE..."
Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?
El 2025 le pegó fuerte a Marcelo Tinelli y todavía no termina. Por qué decidió dar de baja su programa de streaming.
Cuando todo parecía cuesta abajo, a principios de septiembre el animador encontró un refugio inesperado: el universo del streaming. Carnaval lo recibió con entusiasmo para lanzar "Estamos de paso", un programa que, con el diario del lunes, llevaba el presagio en su propio nombre. Porque realmente, Tinelli estuvo de paso. Apenas unos meses después, el ciclo quedó en el freezer.
Marcelo Tinelli no levanta y da de baja su programa
La noticia llegó directo desde sus redes sociales, donde el conductor eligió la sinceridad: "Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", comenzó diciendo Marcelo en una historia de Instagram.
Luego agregó: "Hablé con el equipo de Carnaval stream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa 'Estamos de paso' no seguirá emitiéndose por ahora". Eso sí, dejó una ventana abierta para los optimistas: "Volverá el año próximo con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece".
El mensaje cerró con agradecimientos: "Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso. Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro".
La denuncia que sacudió todo
Ahora bien, ¿qué pasó realmente? El 3 de noviembre, Juanita Tinelli hizo una presentación judicial donde obtuvo protección policial inmediata. La joven publicó un extenso descargo en redes aclarando que ella no carga con las consecuencias de las decisiones paternas, aunque reforzó el vínculo afectivo con su padre.
Ese episodio dividió aguas en el ambiente artístico. Mientras algunos colegas salieron a bancarlo, otros lo criticaron duramente por exponer a su familia a semejante situación. Las repercusiones fueron demoledoras y, evidentemente, calaron hondo en Tinelli.
Ahora, la pregunta es ¿Fue una decisión personal o le marcaron la salida? Lo concreto es que el streaming, ese espacio que parecía su tabla de salvación, quedó en pausa indefinida mientras el conductor intenta recomponer su vida privada. Si habrá 2026 para Marcelo en Carnaval o si esto fue apenas un adiós disfrazado de hasta luego, solo el tiempo lo dirá.
---------------------------
Más contenido en Urgente24
La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar
Banco Nación pagó la fiesta de Tini: La motosierra no llegó hasta ahí
Desmantelan la plataforma deportiva clandestina más usada del mundo
Explosivo audio del hijo de Yiya Murano contra Flow: "Me quedo con una película de..."