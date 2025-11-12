urgente24
GOLAZO24 Flavio Azzaro > Marcelo Tinelli > Luzu TV

TAMBIÉN LIGÓ OCCHIATO

Flavio Azzaro fue a Olga y volvió a denunciar bots: "Marcelo Tinelli es un asco"

En Sería Increíble, programa conducido por Nati Jota, Flavio Azzaro volvió a denunciar que Luzu TV usa bots. También apuntó contra Marcelo Tinelli.

12 de noviembre de 2025 - 12:45
Flavio Azzaro apuntó contra Marcelo Tinelli y Luzu TV

Flavio Azzaro apuntó contra Marcelo Tinelli y Luzu TV

Azzaro, es el dueño de AZZ, el canal deportivo más vistos de los que hay en el streaming y aprovechó Sería Increíble (programa que conduce Nati Jota) para disparar nuevamente contra distintos canales. Ligó Marcelo Tinelli.

image

Flavio Azzaro contra Luzu TV (Nicolás Occhiato) y Marcelo Tinelli

Nati Jota, conductora de Sería Increíble de Olga, aprovechó que Flavio Azzaro no tiene pelos en la lengua y le consultó sobre una de sus batallas en los últimos tiempos.

Seguir leyendo

"Flavio, ¿qué pasa con los bots?", consultó y luego el dueño de AZZ comenzó a explayarse sobre este tema.

Primero que nada, mencionó: "Olga antes tenía bots y ahora ya no", aunque no fue el único canal que mencionó.

Respecto a los que según él si utilizan ayuda externa a las visualizaciones reales, afirmó: "Hoy hay dos o tres canales que compran bots. Luzu TV compra bots, La Casa Stream compra bots y lo de Tinelli es un asco".

Respecto al canal de Occhiato, aseguró: "yo no digo que a Luzu no lo mira nadie. Lo miran un montón. Lo que yo digo es que los miran 100 mil y compran 50 mil bots".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1988593745172791689&partner=&hide_thread=false

Por último, ante una pregunta de Nati Jota, dijo que seguramente sea fácil comprar bots. Además, involucró a la conductora en la polémica debido a que ella fue quien instaló el tema.

Ranking semanal de canales de streaming

Así fue el ranking semanal de los canales de streaming en la semana del 03/11 al 09/11. Entre paréntesis, la variación semanal. Allí se ve el crecimiento o decrecimiento de cada uno de los canales respecto a la semana anterior.

1 La Casa Stream – 17.298.122 (+359,25%)

2 Luzu – 16.167.742 (-3,64%)

3 Olga – 15.552.484 (+1,05%)

4 Azz Stream – 6.566.957 (+25,32%)

5 Blender – 3.770.976 (-0,32%)

6 Infobae – 2.953.410 (-24,08%)

7 Vorterix – 2.846.144 (-18,89%)

8 Picado TV – 2.704.132 (+116,88%)

9 Carnaval – 2.267.660 (-28,70%)

Bondi – 2.167.653 (+29,82%)

11 Gelatina – 1.733.720 (-25,27%)

12 Carajo – 1.405.487 (-32,41%)

13 Resumido Info – 1.351.421 (-42,19%)

14 Futurock – 796.355 (-37,26%)

15 Neura – 706.111 (-52,17%)

image

+ EN GOLAZO 24

Cuánto dinero pierde River si no juega Copa Libertadores de América

Diego Latorre también plantea que Marcelo Gallardo "vive de improvisaciones"

Insólito: La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo apareció en Uruguay

En pie de guerra: Duka fue con los tapones contra Ricardo Caruso Lombardi y CEF

Insoportable llanto de Guido Glait, partidario de River de TyC Sports

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES