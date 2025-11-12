Hace ya bastante tiempo que Flavio Azzaro viene dando la batalla en contra de los bots en los diferentes canales de streaming. Este miércoles 12 de noviembre no fue la excepción y apuntó contra Luzu TV (de Nicolás Occhiato) y otros canales que salen en YouTube.
TAMBIÉN LIGÓ OCCHIATO
Flavio Azzaro fue a Olga y volvió a denunciar bots: "Marcelo Tinelli es un asco"
En Sería Increíble, programa conducido por Nati Jota, Flavio Azzaro volvió a denunciar que Luzu TV usa bots. También apuntó contra Marcelo Tinelli.
Azzaro, es el dueño de AZZ, el canal deportivo más vistos de los que hay en el streaming y aprovechó Sería Increíble (programa que conduce Nati Jota) para disparar nuevamente contra distintos canales. Ligó Marcelo Tinelli.
Flavio Azzaro contra Luzu TV (Nicolás Occhiato) y Marcelo Tinelli
Nati Jota, conductora de Sería Increíble de Olga, aprovechó que Flavio Azzaro no tiene pelos en la lengua y le consultó sobre una de sus batallas en los últimos tiempos.
"Flavio, ¿qué pasa con los bots?", consultó y luego el dueño de AZZ comenzó a explayarse sobre este tema.
Primero que nada, mencionó: "Olga antes tenía bots y ahora ya no", aunque no fue el único canal que mencionó.
Respecto a los que según él si utilizan ayuda externa a las visualizaciones reales, afirmó: "Hoy hay dos o tres canales que compran bots. Luzu TV compra bots, La Casa Stream compra bots y lo de Tinelli es un asco".
Respecto al canal de Occhiato, aseguró: "yo no digo que a Luzu no lo mira nadie. Lo miran un montón. Lo que yo digo es que los miran 100 mil y compran 50 mil bots".
Por último, ante una pregunta de Nati Jota, dijo que seguramente sea fácil comprar bots. Además, involucró a la conductora en la polémica debido a que ella fue quien instaló el tema.
Ranking semanal de canales de streaming
Así fue el ranking semanal de los canales de streaming en la semana del 03/11 al 09/11. Entre paréntesis, la variación semanal. Allí se ve el crecimiento o decrecimiento de cada uno de los canales respecto a la semana anterior.
1 La Casa Stream – 17.298.122 (+359,25%)
2 Luzu – 16.167.742 (-3,64%)
3 Olga – 15.552.484 (+1,05%)
4 Azz Stream – 6.566.957 (+25,32%)
5 Blender – 3.770.976 (-0,32%)
6 Infobae – 2.953.410 (-24,08%)
7 Vorterix – 2.846.144 (-18,89%)
8 Picado TV – 2.704.132 (+116,88%)
9 Carnaval – 2.267.660 (-28,70%)
Bondi – 2.167.653 (+29,82%)
11 Gelatina – 1.733.720 (-25,27%)
12 Carajo – 1.405.487 (-32,41%)
13 Resumido Info – 1.351.421 (-42,19%)
14 Futurock – 796.355 (-37,26%)
15 Neura – 706.111 (-52,17%)
+ EN GOLAZO 24
Cuánto dinero pierde River si no juega Copa Libertadores de América
Diego Latorre también plantea que Marcelo Gallardo "vive de improvisaciones"
Insólito: La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo apareció en Uruguay
En pie de guerra: Duka fue con los tapones contra Ricardo Caruso Lombardi y CEF
Insoportable llanto de Guido Glait, partidario de River de TyC Sports