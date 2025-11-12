Flavio Azzaro fue a Olga y volvió a denunciar bots: "Marcelo Tinelli es un asco"

Respecto a los que según él si utilizan ayuda externa a las visualizaciones reales, afirmó: "Hoy hay dos o tres canales que compran bots. Luzu TV compra bots, La Casa Stream compra bots y lo de Tinelli es un asco".

Respecto al canal de Occhiato, aseguró: "yo no digo que a Luzu no lo mira nadie. Lo miran un montón. Lo que yo digo es que los miran 100 mil y compran 50 mil bots".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1988593745172791689&partner=&hide_thread=false "Yo creo que Olga antes tenía bots pero ya no tiene. Hoy hay 3 canales que compran bots: Luzu, La Casa Stream y lo de Tinelli es un asco": Flavio Azzaro en #SeríaIncreible pic.twitter.com/sSOWQr5eSV — TRONK (@TronkOficial) November 12, 2025

Por último, ante una pregunta de Nati Jota, dijo que seguramente sea fácil comprar bots. Además, involucró a la conductora en la polémica debido a que ella fue quien instaló el tema.

Ranking semanal de canales de streaming

Así fue el ranking semanal de los canales de streaming en la semana del 03/11 al 09/11. Entre paréntesis, la variación semanal. Allí se ve el crecimiento o decrecimiento de cada uno de los canales respecto a la semana anterior.

1 La Casa Stream – 17.298.122 (+359,25%)

2 Luzu – 16.167.742 (-3,64%)

3 Olga – 15.552.484 (+1,05%)

4 Azz Stream – 6.566.957 (+25,32%)

5 Blender – 3.770.976 (-0,32%)

6 Infobae – 2.953.410 (-24,08%)

7 Vorterix – 2.846.144 (-18,89%)

8 Picado TV – 2.704.132 (+116,88%)

9 Carnaval – 2.267.660 (-28,70%)

Bondi – 2.167.653 (+29,82%)

11 Gelatina – 1.733.720 (-25,27%)

12 Carajo – 1.405.487 (-32,41%)

13 Resumido Info – 1.351.421 (-42,19%)

14 Futurock – 796.355 (-37,26%)

15 Neura – 706.111 (-52,17%)

image

+ EN GOLAZO 24

Cuánto dinero pierde River si no juega Copa Libertadores de América

Diego Latorre también plantea que Marcelo Gallardo "vive de improvisaciones"

Insólito: La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo apareció en Uruguay

En pie de guerra: Duka fue con los tapones contra Ricardo Caruso Lombardi y CEF

Insoportable llanto de Guido Glait, partidario de River de TyC Sports