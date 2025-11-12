Insólito: La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo apareció en Uruguay

INSOLITOLACAMISETADEMIGUELANGELRUSSOQUEBOCALANZOALCIELOAPARECIOENURUGUAYFOTO3 Un productor rural de Uruguay encontró en su campo la camiseta de homenaje a Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo en La Bombonera.

Murió Miguel Ángel Russo, histórico director técnico en el fútbol argentino

El mundo Boca, y del fútbol argentino en general, atravesó un momento de profundo dolor tras el fallecimiento del histórico entrenador Miguel Ángel Russo, quien había sido internado en su domicilio luego de un fuerte cuadro de debilidad con pronóstico reservado.

El director técnico campeón con el cuadro xeneize de la Copa Libertadores 2007 y equipo al cual dirigía hasta su muerte, tenía 69 años y había sido visto muy cansado en el último tiempo al mando del conjunto de La Ribera.

Su deceso fue confirmado el miércoles 08/10 tras haber sido hospitalizado desde principio de septiembre por breves periodos.

Luego del triunfo de Boca ante Aldosivi por 2-0, Hugo Gottardi, ex ayudante de Russo, observó el estado de salud del DT. “Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”, había expresado en declaraciones para Radio del Plata.

Nacido en Lanús en 1956, Russo debutó profesionalmente en 1975 en Estudiantes de La Plata, club en el que se desarrolló como mediocampista y donde permaneció durante toda su carrera, consiguiendo el título de campeón de Argentina en 1982 y 1983.

Como entrenador, Miguel Ángel Russo inició su carrera en el elenco granate en 1989 y, dentro del fútbol local, tuvo paso por el “Pincha”, Rosario Central, San Lorenzo, Vélez, Racing, entre otros, y con tres ciclos en Boca en los que logró alzarse con el título más importante del continente en 2007, salió campeón de la Liga Profesional en 2020 y campeón de la Copa Argentina en la misma temporada.

