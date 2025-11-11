Sergio Gómez desmiente al presidente de Platense: "No hay ninguna oferta"

"Nadie se va de un lugar por irse nada más, después de haber logrado algo como lo que se logró" "Nadie se va de un lugar por irse nada más, después de haber logrado algo como lo que se logró"

El desgaste en el vínculo con los dirigentes fue el motivo de la partida. Así que si ya las cosas no habían quedado bien, al vigente DT campeón no le quedó más que tomarse con risa el supuesto contacto de Ordoñez para su regreso.

Gómez, tajante

"Hay un montón de cosas que se fueron diciendo y que van lastimando a la gente, es una realidad", señaló Gómez en DSports Radio. "Se dice que volvimos, que tuvimos una charla... no, no fue así. Confunden al hincha y a veces juegan con su ilusión", dijo.

El entrenador aseguró que han tenido otras ofertas: "Hemos tenido posibilidades. Estamos con esa tranquilidad de poder esperar y donde sea avocarnos ahí y meterle toda la energía posible, nosotros y nuestro cuerpo técnico".

El David de todos los Goliat: ¡Platense campeón por primera vez en 120 años! Platense hizo historia a mitad de año y se consagró campeón tras 120 años FOTO NA: Luis Santillan

"El hincha siempre es el más importante, no solamente en Platense. Somos gente muy honesta, muy sincera. En el medio nos conocen cómo nos manejamos. Nos da la tranquilidad de poder dormir tranquilos. Cuando llegamos a un club nos ponemos la camiseta y no nos la sacamos hasta que nos vamos", expresó.

"Si escuchan siempre las mismas voces van a escuchar siempre las mismas palabras", lanzó Gómez, que además negó un contacto con la dirigencia de Huracán, tras los rumores que los vinculaban con el Globo.

