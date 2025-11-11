Sergio Gómez plantó postura acerca de las recientes versiones que elucubraron sobre un posible regreso de la dupla campeona a Platense. El entrenador contradijo al presidente del Calamar, que había dicho que la dupla tenía la oferta sobre la mesa para volver.
LOS CAMPEONES, LEJOS
Sergio Gómez desmiente al presidente de Platense: "No hay ninguna oferta"
Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, quedó en offside con las tajantes declaraciones de Sergio Gómez: "Ni yo ni Favio hablamos con nadie".
"Yo no hablé con nadie. No hablé con el actual presidente, ni yo ni Favio", dijo Sergio Gómez en diálogo con DSports Radio. La declaración del DT, cuya dupla técnica junto a Favio Orsi no se ha desarmado tras marcharse de Platense y no piensa desarmarse, desmintió categóricamente lo que Sebastián Ordoñez, mandatario Calamar, había dicho a la prensa.
Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, en offside
Ordoñez dijo hace apenas algunas semanas: "Nuestra primera opción es que la dupla (Orsi-Gómez) vuelva a trabajar con nosotros. Hablé con su representante, pero hay que esperar. Si la respuesta no es favorable, seguiremos con las otras opciones. No nos vamos a apurar".
Y añadió: "Hoy Platense es tentador. Tenemos 30 proyectos sobre la mesa". Una frase algo excesiva que hizo bastante ruido ya que el Calamar se encontraba sin entrenador (ya con el Kily González afuera), y es cuanto menos llamativo que un equipo esté sin liderazgo en el banco de suplentes con 30 personas dispuestas a asumir el mando.
Tras algunas semanas de silencio, ahora Sergio Gómez aclaró posturas. Y lo hizo desde el lugar de quien no se fue en buenos términos. La dupla campeona sorprendió con su salida en junio, tras haber logrado el histórico título con Platense en el Torneo Apertura. "Nadie se va de un lugar por irse nada más, después de haber logrado algo como lo que se logró", explicó el DT.
El desgaste en el vínculo con los dirigentes fue el motivo de la partida. Así que si ya las cosas no habían quedado bien, al vigente DT campeón no le quedó más que tomarse con risa el supuesto contacto de Ordoñez para su regreso.
"Hay un montón de cosas que se fueron diciendo y que van lastimando a la gente, es una realidad", señaló Gómez en DSports Radio. "Se dice que volvimos, que tuvimos una charla... no, no fue así. Confunden al hincha y a veces juegan con su ilusión", dijo.
El entrenador aseguró que han tenido otras ofertas: "Hemos tenido posibilidades. Estamos con esa tranquilidad de poder esperar y donde sea avocarnos ahí y meterle toda la energía posible, nosotros y nuestro cuerpo técnico".
"El hincha siempre es el más importante, no solamente en Platense. Somos gente muy honesta, muy sincera. En el medio nos conocen cómo nos manejamos. Nos da la tranquilidad de poder dormir tranquilos. Cuando llegamos a un club nos ponemos la camiseta y no nos la sacamos hasta que nos vamos", expresó.
"Si escuchan siempre las mismas voces van a escuchar siempre las mismas palabras", lanzó Gómez, que además negó un contacto con la dirigencia de Huracán, tras los rumores que los vinculaban con el Globo.
