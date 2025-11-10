Boca Juniors 2-0 River Plate. Baile del Xeneize en la cancha al Millonario, que demostró una vez más ser el tren fantasma (perdió 9 de los últimos 11 partidos disputados). El conjunto dirigido por Claudio Úbeda clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y el de Marcelo Gallardo quedó seriamente comprometido para disputar 'Lali'.
SUPERCLÁSICO
Qué es el "Dualipazo", el meme que crearon los hinchas de Boca
Boca le ganó 2x0 a River en La Bombonera y se quedó con el Superclásico. El Xeneize clasificó a la Libertadores y dejó al Millonario bordeando la Sudamericana.
"Necesitábamos este partido para demostrar que tenemos un gran equipo, un gran grupo", dijo Miguel Ángel Merentiel, uno de los goleadores de la jornada, tras la victoria conseguida.
El Sifón Úbeda, muy conmovido por los tres puntos, dijo: "Me abracé con Juvenal (Rodríguez, su colaborador) porque nos acordamos de Miguel. Todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro que está festejando con nosotros desde arriba".
El ex ayudante de Russo, devenido en entrenador tras el deceso de Miguelo, cumplió con los dos primeros objetivos propuesto, que eran sacar boleto a la Libertadores del año próximo y ganar el Superclásico. Que no sorprenda que mantenga su cargo de cara al 2026...
Boca fue decididamente más que River. Luego de una primera etapa en la que no pasaba absolutamente nada (hasta el gol de Zeballos en el descuento), el club de La Ribera atropelló a su rival con ímpetu y fútbol. Incluso, durante unos pocos minutos, bajó el "ole" de las tribunas de La Bombonera, un canto impropio de Boca e indigno de escuchar en lugar de corear para todo River.
El Xeneize anestesió al Millonario en los momentos justos: sobre el final del primer tiempo y en el amanecer del complemento. Desde allí se explica bastante la victoria auriazul, ya que desde el juego, a los de La Ribera no les sobra nada.
Qué es el "Dualipazo", el nombre con el que bautizaron los hinchas de Boca a la victoria ante River en el Superclásico
El Superclásico del fútbol argentino contó con la presencia de Dua Lipa, quien fue invitada oficialmente por el Club Atlético Boca Juniors. La artista internacional ofreció dos shows en el Monumental de River el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre y aprovechó el domingo 9 de noviembre para presenciar el partido que todos quieren ver al menos una vez en su vida.
Desde su llegada al mítico estadio, la intérprete se llevó todos los flashes. Acompañada por su familia y amigos, Dua lució la nueva indumentaria de la Selección Argentina y se ubicó en uno de los palcos preferenciales, una ubicación privilegiada del estadio Alberto José Armando.
La cantante de pop se mostró emocionada a lo largo de los 90 minutos. Cantando las canciones, gritando los goles y hasta tomándose fotos con el presidente xeneize, Juan Román Riquelme.
Es por eso que los hinchas de Boca aprovecharon la aparición de la artista para bautizar al Superclásico como el "Dualipazo", en tono bromista y endilgándole méritos por la victoria a la cantante británica.
En 2024, en un tono similar, los boquenses hablaron de "Medinazo" por el empate en el Superclásico disputado en el Monumental, que comenzó ganándolo el local con el gol de Pablo Solari y que luego igualó Cristian Medina (hoy en Estudiantes de La Plata) para la visita.
Uno que aprovechó las chicanas fue Mario Pergolini, quien lució en su programa en Vorterix una remera con la leyenda de "Dualipazo" junto a la imagen de Merentiel, Paredes y Zeballos en la parte superior y de todo el plantel en el sector inferior de la prenda.
