Qué es el "Dualipazo", el meme que crearon los hinchas de Boca

El Xeneize anestesió al Millonario en los momentos justos: sobre el final del primer tiempo y en el amanecer del complemento. Desde allí se explica bastante la victoria auriazul, ya que desde el juego, a los de La Ribera no les sobra nada.

image Boca fue superior y le hizo precio a River en el Superclásico.

Qué es el "Dualipazo", el nombre con el que bautizaron los hinchas de Boca a la victoria ante River en el Superclásico

El Superclásico del fútbol argentino contó con la presencia de Dua Lipa, quien fue invitada oficialmente por el Club Atlético Boca Juniors. La artista internacional ofreció dos shows en el Monumental de River el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre y aprovechó el domingo 9 de noviembre para presenciar el partido que todos quieren ver al menos una vez en su vida.

Desde su llegada al mítico estadio, la intérprete se llevó todos los flashes. Acompañada por su familia y amigos, Dua lució la nueva indumentaria de la Selección Argentina y se ubicó en uno de los palcos preferenciales, una ubicación privilegiada del estadio Alberto José Armando.

La cantante de pop se mostró emocionada a lo largo de los 90 minutos. Cantando las canciones, gritando los goles y hasta tomándose fotos con el presidente xeneize, Juan Román Riquelme.

image "Me encanta la gente, la energía", declaró Dua Lipa, quien se fotografió con JRR.

Es por eso que los hinchas de Boca aprovecharon la aparición de la artista para bautizar al Superclásico como el "Dualipazo", en tono bromista y endilgándole méritos por la victoria a la cantante británica.

En 2024, en un tono similar, los boquenses hablaron de "Medinazo" por el empate en el Superclásico disputado en el Monumental, que comenzó ganándolo el local con el gol de Pablo Solari y que luego igualó Cristian Medina (hoy en Estudiantes de La Plata) para la visita.

Uno que aprovechó las chicanas fue Mario Pergolini, quien lució en su programa en Vorterix una remera con la leyenda de "Dualipazo" junto a la imagen de Merentiel, Paredes y Zeballos en la parte superior y de todo el plantel en el sector inferior de la prenda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HormigaXeneize/status/1987639886564761743&partner=&hide_thread=false Fuimos testigos del DUALIPAZO.

Somos responsables de contar esta historia a toda nuestra descendencia.#DUALIPAZO pic.twitter.com/v42AztdVvo — Hormiga Xeneize (@HormigaXeneize) November 9, 2025

Seguí leyendo...

Un Ander Herrera fascinado con el Superclásico reveló la frase que dirá en un futuro

Gallardo y un silencio estruendoso: por qué pidió a los referentes que hablen por él

Respira Riquelme: Boca Juniors se abraza al 2026 después del pésimo 2025

Gastón Edul quedó expuesto por Boca Juniors y Leandro Paredes

Maxi Salas le pegó una trompada a traición a un "colaborador"