Dua Lipa cumple 29 años: La artista del pop británico que despegó con YouTube

Dua Lipa: Sus comienzos en plataformas digitales

Nacida en Londres en 1995, Dua Lipa creció en una familia de refugiados albaneses de Kosovo. Después de mudarse de vuelta a Londres a los 15 años, empezó a estudiar en la prestigiosa Sylvia Young Theatre School, mientras trabajaba como modelo y camarera para pagar sus estudios. Fue a través de las plataformas de YouTube y SoundCloud donde Lipa empezó a compartir sus propias canciones y reversiones de otras existentes, lo cual llamó la atención de Warner Brothers, con quienes firmó un contrato en 2014. Así sacó su single debut, "New Love" y "Be the One", que rápidamente crecieron en popularidad en Europa y marcaron el comienzo de su prometedora carrera.