Boca Juniors venció 2 a 0 a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino y accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Inmediatamente terminado el encuentro, Gastón Edul quedó expuesto por Leandro Paredes (y un periodista de ESPN).
¿QUÉ PASÓ?
Gastón Edul quedó expuesto por Boca Juniors y Leandro Paredes
Luego del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, Gastón Edul quedó expuesto por Leandro Paredes.
El mediocampista campeón del mundo no tuvo el mejor de los partidos pero indudablemente su llegada al Xeneize cambió un aire que venía siendo espeso.
Gastón Edul, Leandro Paredes y ESPN
Con el triunfo ante River Plate, Boca Juniors se aseguró jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.
El Xeneize no pudo conseguir esto en 2024 (jugó Copa Sudamericana) ni en 2025 (perdió en fase 2 ante Alianza Lima) y por eso mismo el hecho de haberlo logrado, es un alivio importante y más aún por haberlo hecho ante su máximo rival.
Justamente este alivio provocó un tuit de Gastón Edul que horas más tarde tuvo que borrar: "Leandro Paredes está convocado a la Selección Argentina. Viaja post partido", aseguró el periodista.
Minutos después, el perioidista de ESPN Augusto César confirmó lo contrario. Dijo que finalmente el volante campeón del mundo no viajará con el conjunto de Lionel Scaloni y jugará con Tigre el próximo fin de semana tal como estaba previsto.
Si bien el Xeneize logró acceder a la Copa, aún debe asegurar el primer puesto en su zona del Torneo Clausura, lo cual le aseguraría definir todos los partidos en condición de local hasta una potencial final.
Emiliano Raddi confirmó este lunes: "Boca lo liberaba pero se habló más de lo que terminó pasando en sí".
Boca y la Selección Argentina
Luego de dos años en donde no pudo hacerlo, Boca Juniors clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y es el primer gran objetivo logrado.
Ahora, el Xeneize debe afirmar su buen momento y tiene la posibilidad de terminar primero en su zona del Clausura.
Aún no está definido el día y el horario, pero el último partido para el club de la Ribera será ante Tigre en la Bombonera. Si gana, se asegura definir siempre de local hasta una hipotética final.
En cuanto a la Selección Argentina, los de Lionel Scaloni jugarán el último amistoso del año ante el seleccionado de Angola.
Dicho encuentro será el próximo viernes 14 de noviembre desde las 13 horas de Argentina en Luanda, la capital del país africano.
Ninguno de los jugadores del fútbol local estará convocado debido a que coincide con la última fecha del Clausura de la Liga Profesional y la mayoría de los equipos se definen cosas importantes.
+ EN GOLAZO 24
Respira Riquelme: Boca Juniors se abraza al 2026 después del pésimo 2025
Gallardo y un silencio estruendoso: por qué pidió a los referentes que hablen por él
Un Ander Herrera fascinado con el Superclásico reveló la frase que dirá en un futuro
Durísima autocrítica de jugadores de River con "tocamos fondo" y "fue una mierda"