Gastón Edul quedó expuesto por Boca Juniors y Leandro Paredes

image

Minutos después, el perioidista de ESPN Augusto César confirmó lo contrario. Dijo que finalmente el volante campeón del mundo no viajará con el conjunto de Lionel Scaloni y jugará con Tigre el próximo fin de semana tal como estaba previsto.

Si bien el Xeneize logró acceder a la Copa, aún debe asegurar el primer puesto en su zona del Torneo Clausura, lo cual le aseguraría definir todos los partidos en condición de local hasta una potencial final.

Emiliano Raddi confirmó este lunes: "Boca lo liberaba pero se habló más de lo que terminó pasando en sí".

Boca y la Selección Argentina

Luego de dos años en donde no pudo hacerlo, Boca Juniors clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y es el primer gran objetivo logrado.

Ahora, el Xeneize debe afirmar su buen momento y tiene la posibilidad de terminar primero en su zona del Clausura.

Aún no está definido el día y el horario, pero el último partido para el club de la Ribera será ante Tigre en la Bombonera. Si gana, se asegura definir siempre de local hasta una hipotética final.

Embed

En cuanto a la Selección Argentina, los de Lionel Scaloni jugarán el último amistoso del año ante el seleccionado de Angola.

Dicho encuentro será el próximo viernes 14 de noviembre desde las 13 horas de Argentina en Luanda, la capital del país africano.

Ninguno de los jugadores del fútbol local estará convocado debido a que coincide con la última fecha del Clausura de la Liga Profesional y la mayoría de los equipos se definen cosas importantes.

+ EN GOLAZO 24

Respira Riquelme: Boca Juniors se abraza al 2026 después del pésimo 2025

Gallardo y un silencio estruendoso: por qué pidió a los referentes que hablen por él

Un Ander Herrera fascinado con el Superclásico reveló la frase que dirá en un futuro

Durísima autocrítica de jugadores de River con "tocamos fondo" y "fue una mierda"