Un reconocido supermercado está liquidando electrodomésticos y hay 2x1 en diferentes artículos que no te vas a querer perder. Los descuentos van a estar por tiempo limitado, así que no dudes en dar una vuelta por estos comercios. Además hay cuotas sin interés.
Supermercado arrasa con 2x1 y descuentos bomba en electrodomésticos
Este supermercado está arrasando y es furor por sus descuentos y 2x1 en electrodomésticos. No te lo podés perder porque vuelan.
Si querés comprar electrodomésticos pero sin gastar de más, entonces no podés perderte esta súper promoción en diferentes artículos. Lo mejor es que también hay financiación en cuotas para que puedas equipar de la mejor manera tu casa.
Supermercado remata electrodomésticos muy baratos
Carrefour y Coto están arrasando con distintas promociones en pequeños electrodomésticos. Hay hasta un 75% de descuento y 2x1 en productos seleccionados que no te vas a querer perder. Lo mejor es que tu casa va a quedar completamente renovada.
Freidoras de aire, tostadoras, aspiradoras, cafeteras y batidoras son algunos de los electrodomésticos que podés encontrar en estos supermercados. En Carrefour tenés 2x1 en cafeteras, jarras eléctricas, secador de pelo y muchos más. Nada mejor que poder renovar aquellos artículos que estaba deteriorados pero a precios únicos.
Coto, por su parte, tiene muchos productos con grandes descuentos como multiprocesadoras, batidoras, mixer, pava eléctrica por menos de $30.000, licuadoras y mucho más. Según el banco que tengas vas a poder acceder a cuotas sin interés. Podés ingresar al sitio web oficial de cada uno de estos supermercados o bien ir a alguna sucursal en donde puedas mirar bien todos los artículos.
