Supermercado arrasa con 2x1 y descuentos bomba en electrodomésticos

Coto, por su parte, tiene muchos productos con grandes descuentos como multiprocesadoras, batidoras, mixer, pava eléctrica por menos de $30.000, licuadoras y mucho más. Según el banco que tengas vas a poder acceder a cuotas sin interés. Podés ingresar al sitio web oficial de cada uno de estos supermercados o bien ir a alguna sucursal en donde puedas mirar bien todos los artículos.