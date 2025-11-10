Marvel rompe su fórmula con el tráiler de 'Avengers: Doomsday' y sorprende a todos

Harloff dice que el personaje va a tener un aire de "monstruo de Universal", con un tono más oscuro, incluso comparándolo con el Fantasma de la Ópera. Y ese no es un detalle menor: Marvel quiere volver a generar intriga, salir del molde del superhéroe con chistes y CGI, y apostar a una figura más teatral, más trágica. Un villano pesado y con pasado, con cicatriz.

En definitiva, una vuelta a la idea del misterio, que es lo que el MCU había perdido después del ruido infinito del multiverso.

Disney rompe su propio manual y vuelve al cine como evento

Lo que se está viendo con Doomsday es que Disney está dispuesto a romper su propio manual. Durante más de una década, la estrategia fue la misma: lanzar un tráiler online, llenar las redes de teorías y dejar que la manija haga el resto.

Pero desde Endgame en adelante, el MCU se desinfló. Hubo proyectos tibios, polémicas internas, guiones que se reescribieron mil veces y una sensación general de desgaste.

Por eso Kevin Feige y los Russo (que vuelven a dirigir tras cerrar la Saga del Infinito) eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico, hacer que ver el tráiler sea en sí mismo una experiencia. Y no es casualidad que lo hagan junto a Avatar: Fuego y cenizas, otro tanque de Disney. Es una movida doble: llenar las salas con el gancho de los Avengers y reactivar el entusiasmo de una franquicia que necesita volver a enamorar.

image Disney rompe con su método clásico y usa Avatar 3 para relanzar su universo. Los Russo y Feige quieren reconstruir el MCU apelando a la sorpresa, no al spoiler.

Como dijeron los Russo después de la Comic-Con: "Queremos llevar esta historia a lugares nuevos y sorprendentes, tanto para los fans como para nosotros". La frase suena medida pero entre líneas se lee otra cosa: Marvel está intentando reconstruirse. Después de años de sobreexplotar su propio éxito, parece haber entendido que el público ya no quiere saber todo antes de tiempo, que necesita volver a sorprenderse.

Así, Avengers: Doomsday promete por un lado ser el primer gran cierre de la era post-Thanos, y también el relanzamiento simbólico del MCU. Si todo sale como Disney espera, 2025 no va a terminar con un golpe de efecto, sino con una máscara que todavía nadie vio… y que todos van a querer mirar.

