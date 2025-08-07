El Doctor Doom ya apareció en Marvel pero falta un dato clave que inquieta a todos

Además, esa decisión también impacta en la dinámica que tendrá con otros personajes y en cómo se desarrollará la trama de las próximas películas. El enfrentamiento con los X-Men originales, los nuevos Avengers y Los 4 Fantásticos exige un villano que aparte de poderoso sea creíble y con una historia sólida detrás. Mostrar a Doom sin su rostro marcado puede simplificar demasiado ese arco dramático.

image Las cicatrices de Doom son clave para su profundidad como villano. Si Marvel las omite, corre el riesgo de vaciar al personaje y debilitar su impacto en la historia.

Hay que tener en cuenta que Marvel viene de hacer algo similar con Wolverine en Deadpool & Wolverine, donde finalmente mostraron su traje clásico después de más de 20 años. Eso marcó un precedente de respeto por la iconografía. Entonces, la gran pregunta es por qué en este caso parecen dudar en mostrar las cicatrices, cuando es justamente eso lo que lo hace único.

En definitiva, el Doctor Doom ya llegó al MCU, pero aún falta ver si Marvel se anima a mostrar todas las capas que hacen a este villano un ícono, o si prefiere mantenerlo con una máscara literal y metafórica. Para quienes siguen la saga con atención, eso puede marcar la diferencia entre un buen villano y un clásico inolvidable.

