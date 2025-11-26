Surcos suma otro default y ahora por más de US$540.000

La debilidad financiera de Surcos S.A. volvió a quedar expuesta con un nuevo hecho relevante. La empresa informó que no podrá cumplir con el séptimo pago de servicios ni con la segunda cuota de amortización de sus Obligaciones Negociables (ON) Serie XII Clase A, un título emitido bajo su programa global de hasta US$100 millones.
El comunicado remitido a CNV, BYMA y A3 Mercados detalla que la compañía, actualmente en concurso preventivo, está legalmente imposibilitada de afrontar los desembolsos correspondientes a esta serie vinculada a la sostenibilidad.
Los montos impagos ascienden a US$18.487,99 en concepto de servicio y US$523.843,61 por amortización de capital, configurando un Evento de Incumplimiento bajo los términos del prospecto.
En el medio del proceso concursal
En la notificación enviada por la empresa, se remarca que las obligaciones negociables quedaron incorporadas al concurso por tratarse de deuda originada antes de la presentación judicial, lo que implica que los acreedores deberán esperar a que avance el proceso para conocer eventuales recuperos.
Este nuevo incumplimiento se suma a una larga secuencia de hechos relevantes publicados durante el año, que incluyen avisos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, reflejando la persistencia de la crisis financiera.
Una montaña de cheques rechazados
A la problemática del default se suma un elemento adicional que agrava el cuadro financiero. De acuerdo con la Central de Cheques Rechazados del BCRA, la compañía presenta un volumen alarmante de instrumentos impagos:
- 216 cheques rechazados por falta de fondos
- Monto total impago: $2.661.083.347,09
- 0 cheques abonados posteriormente
- 100% de rechazos sin regularización
Toda la operatoria figura concentrada en una única entidad bancaria, lo que confirma que la empresa enfrenta un estrés de caja crítico, incluso para compromisos de corto plazo. No se detectaron rechazos por defectos formales ni problemas de registración; el motivo es exclusivamente insuficiencia de fondos.
Nació "sustentable" y derivó en un problema estructural
La ON Serie XII Clase A había sido emitida en febrero de 2024 bajo un marco sostenible, prometiendo un financiamiento destinado —en parte— a proyectos alineados con criterios ESG. Sin embargo, los continuos problemas operativos de Surcos y su posterior ingreso al concurso dejaron rápidamente en evidencia que la estructura financiera no podía sostenerse.
El prospecto inicial, publicado por CNV y BYMA, proyectaba un programa de emisiones escalonadas, pero el deterioro de la compañía llevó a que el instrumento terminara bajo las reglas del procedimiento concursal, donde queda congelado junto al resto de las deudas preexistentes.
Qué significa para los tenedores
Para los inversores que poseen la ON XII, el escenario actual implica:
- Suspensión de pagos tanto de intereses como de capital mientras dure el concurso.
- Imposibilidad de exigir cobro inmediato por quedar comprendido en el proceso judicial.
- Riesgo de quitas, reestructuración o cambios en el cronograma, que suelen ser parte de acuerdos de continuidad empresarial.
La situación de Surcos
El hecho relevante también refleja un punto delicado. Surcos reconoce que sus ONs en circulación integran la masa de acreedores concursales, dejando en claro que no existe margen para pagos selectivos. Mientras tanto, la empresa sigue informando al regulador cada paso de un deterioro que ya se prolonga por casi un año.
El comunicado fue firmado por Miriam de los Angeles Tasso, Responsable de Relaciones con el Mercado, y ratifica que la compañía continuará informando conforme a la normativa.
