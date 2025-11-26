Surcos suma otro default y ahora por más de US$540.000

image

Una montaña de cheques rechazados

A la problemática del default se suma un elemento adicional que agrava el cuadro financiero. De acuerdo con la Central de Cheques Rechazados del BCRA, la compañía presenta un volumen alarmante de instrumentos impagos:

216 cheques rechazados por falta de fondos

Monto total impago: $2.661.083.347,09

0 cheques abonados posteriormente

100% de rechazos sin regularización

Toda la operatoria figura concentrada en una única entidad bancaria, lo que confirma que la empresa enfrenta un estrés de caja crítico, incluso para compromisos de corto plazo. No se detectaron rechazos por defectos formales ni problemas de registración; el motivo es exclusivamente insuficiencia de fondos.

image

Nació "sustentable" y derivó en un problema estructural

La ON Serie XII Clase A había sido emitida en febrero de 2024 bajo un marco sostenible, prometiendo un financiamiento destinado —en parte— a proyectos alineados con criterios ESG. Sin embargo, los continuos problemas operativos de Surcos y su posterior ingreso al concurso dejaron rápidamente en evidencia que la estructura financiera no podía sostenerse.

El prospecto inicial, publicado por CNV y BYMA, proyectaba un programa de emisiones escalonadas, pero el deterioro de la compañía llevó a que el instrumento terminara bajo las reglas del procedimiento concursal, donde queda congelado junto al resto de las deudas preexistentes.

Qué significa para los tenedores

Para los inversores que poseen la ON XII, el escenario actual implica:

Suspensión de pagos tanto de intereses como de capital mientras dure el concurso.

tanto de intereses como de capital mientras dure el concurso. Imposibilidad de exigir cobro inmediato por quedar comprendido en el proceso judicial.

Riesgo de quitas, reestructuración o cambios en el cronograma, que suelen ser parte de acuerdos de continuidad empresarial.

La situación de Surcos

El hecho relevante también refleja un punto delicado. Surcos reconoce que sus ONs en circulación integran la masa de acreedores concursales, dejando en claro que no existe margen para pagos selectivos. Mientras tanto, la empresa sigue informando al regulador cada paso de un deterioro que ya se prolonga por casi un año.

El comunicado fue firmado por Miriam de los Angeles Tasso, Responsable de Relaciones con el Mercado, y ratifica que la compañía continuará informando conforme a la normativa.

image

