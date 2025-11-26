UBS alerta a Milei por los US$17.800 MM que vencen en 2026

Reformas

Según UBS, si existe un momento para empujar transformaciones de fondo es 2026. El Gobierno ya convocó sesiones extraordinarias hasta febrero con dos objetivos estratégicos:

Aprobar un presupuesto , algo que no sucede desde 2023.

, algo que no sucede desde 2023. Empujar el paquete de reformas estructurales, con énfasis en impuestos, mercado laboral y desregulaciones sectoriales.

El banco asume que habrá concesiones a provincias y sindicatos, pero sostiene que aun con diluciones el Ejecutivo tiene margen para avanzar.

US$17.8 mil millones que vencen en 2026

El informe no suaviza la expresión: el perfil de vencimientos del año próximo es “desafiante”. El total asciende a US$17.8 mil millones, desagregado así:

US$8.4 mil millones en bonos globales

en bonos globales US$4.3 mil millones con el FMI

con el FMI US$4.2 mil millones con organismos multilaterales

con organismos multilaterales US$0.9 mil millones con acreedores oficiales

La magnitud explica el activismo extremo del ministro Luis Caputo. UBS describe un menú amplio de financiamiento externo que incluye uso del swap chino, asistencia de Estados Unidos, créditos de bancos internacionales y la posibilidad —incipiente pero real— de volver a los mercados voluntarios si continúa la compresión del riesgo argentino.

El documento también menciona maniobras de administración de pasivos como recompras, canjes o repos para suavizar el bache 2026–2027.

Y agrega un dato clave: los bonos 2035 ya rinden entre 10% y 11%, un nivel que históricamente permitió a otros emergentes volver a emitir deuda.

El rearmado de reservas

UBS no disimula preocupación por el stock actual. El país enfrenta compromisos externos por casi US$48 mil millones hasta 2027. Para compensar, el Gobierno busca remonetizar la economía para absorber pesos y comprar divisas sin recalentar precios.

El diagnóstico es que la base monetaria es tan chica que hay margen para expandirla sin generar tensiones.

El banco identifica tres fuentes adicionales de dólares:

Mayor financiamiento corporativo y provincial

Flujo de inversión extranjera directa

Una cosecha más fuerte desde el segundo trimestre de 2026

Pero también exhibe el principal riesgo: las bandas cambiarias. Para UBS, sirven como ancla de expectativas en una economía bimonetaria, pero advierte que una presión sobre el límite superior podría obligar al BCRA a intervenir y frenar la acumulación de divisas.

Actividad

El informe remarca que la economía creció cerca del 6% interanual en la primera mitad de 2025, aunque proyecta una desaceleración hacia 2% a comienzos de 2026. Sin embargo, prevé un repunte hacia 4% hacia fin del próximo año.

Esto se explica por tres vectores, como lo es

Baja de tasas que mejora el consumo

Inflación más controlada que sostiene el ingreso real,

Acceso de empresas locales a capitales globales para invertir, especialmente en energía, minería y agro.

Oportunidad histórica (con restricciones igual de grandes)

El análisis concluye con un escenario positivo, en donde, si Milei logra aprobar la mayor parte de su agenda y si el frente externo no se descontrola, la Argentina podría exhibir en 2026 una mejora sostenida en sus fundamentos macro.

Pero el tono no es complaciente. El banco advierte que esta etapa requiere efectividad política, manejo quirúrgico del riesgo cambiario y una estrategia precisa para administrar vencimientos.

Cualquier error en esos frentes, según UBS, podría alterar el relato optimista. Cualquier error en esos frentes, según UBS, podría alterar el relato optimista.

