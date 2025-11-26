UBS alerta a Milei por los US$17.800 MM que vencen en 2026

El nuevo documento del Chief Investment Office de UBS, funciona como una perfecta radiografía de la transición hacia la segunda etapa de la gestión de Javier Milei. El gigante financiero suizo reconoce que el Gobierno llega a 2026 con capital político fortalecido, un Congreso más negociable y una estrategia de “pragmatismo quirúrgico” destinada a avanzar con reformas estructurales.
Pero ese optimismo convive con un diagnóstico incómodo, en donde, las obligaciones en moneda dura del año próximo y el nivel de reservas netas colocan a la Argentina frente a un año de equilibrio extremadamente delicado.
La política
UBS destaca que Milei sale de las legislativas con un control político desconocido desde el inicio de su mandato. La Libertad Avanza superó el 40% de los votos a nivel nacional y dio vuelta escenarios que semanas atrás parecían perdidos.
El cambio de tono —más negociación, menos motosierra— se refleja en la elección de Diego Santilli como ministro del Interior. Para UBS, el rol del funcionario será decisivo para navegar un mapa legislativo que, aun siendo más favorable, no está garantizado.
Reformas
Según UBS, si existe un momento para empujar transformaciones de fondo es 2026. El Gobierno ya convocó sesiones extraordinarias hasta febrero con dos objetivos estratégicos:
- Aprobar un presupuesto, algo que no sucede desde 2023.
- Empujar el paquete de reformas estructurales, con énfasis en impuestos, mercado laboral y desregulaciones sectoriales.
El banco asume que habrá concesiones a provincias y sindicatos, pero sostiene que aun con diluciones el Ejecutivo tiene margen para avanzar.
US$17.8 mil millones que vencen en 2026
El informe no suaviza la expresión: el perfil de vencimientos del año próximo es “desafiante”. El total asciende a US$17.8 mil millones, desagregado así:
- US$8.4 mil millones en bonos globales
- US$4.3 mil millones con el FMI
- US$4.2 mil millones con organismos multilaterales
- US$0.9 mil millones con acreedores oficiales
La magnitud explica el activismo extremo del ministro Luis Caputo. UBS describe un menú amplio de financiamiento externo que incluye uso del swap chino, asistencia de Estados Unidos, créditos de bancos internacionales y la posibilidad —incipiente pero real— de volver a los mercados voluntarios si continúa la compresión del riesgo argentino.
El documento también menciona maniobras de administración de pasivos como recompras, canjes o repos para suavizar el bache 2026–2027.
Y agrega un dato clave: los bonos 2035 ya rinden entre 10% y 11%, un nivel que históricamente permitió a otros emergentes volver a emitir deuda.
El rearmado de reservas
UBS no disimula preocupación por el stock actual. El país enfrenta compromisos externos por casi US$48 mil millones hasta 2027. Para compensar, el Gobierno busca remonetizar la economía para absorber pesos y comprar divisas sin recalentar precios.
El banco identifica tres fuentes adicionales de dólares:
- Mayor financiamiento corporativo y provincial
- Flujo de inversión extranjera directa
- Una cosecha más fuerte desde el segundo trimestre de 2026
Pero también exhibe el principal riesgo: las bandas cambiarias. Para UBS, sirven como ancla de expectativas en una economía bimonetaria, pero advierte que una presión sobre el límite superior podría obligar al BCRA a intervenir y frenar la acumulación de divisas.
Actividad
El informe remarca que la economía creció cerca del 6% interanual en la primera mitad de 2025, aunque proyecta una desaceleración hacia 2% a comienzos de 2026. Sin embargo, prevé un repunte hacia 4% hacia fin del próximo año.
Esto se explica por tres vectores, como lo es
- Baja de tasas que mejora el consumo
- Inflación más controlada que sostiene el ingreso real,
- Acceso de empresas locales a capitales globales para invertir, especialmente en energía, minería y agro.
Oportunidad histórica (con restricciones igual de grandes)
El análisis concluye con un escenario positivo, en donde, si Milei logra aprobar la mayor parte de su agenda y si el frente externo no se descontrola, la Argentina podría exhibir en 2026 una mejora sostenida en sus fundamentos macro.
Pero el tono no es complaciente. El banco advierte que esta etapa requiere efectividad política, manejo quirúrgico del riesgo cambiario y una estrategia precisa para administrar vencimientos.
