Supervielle en rojo: pérdidas millonarias y baja en la calificación de BofA

El cambio de “comprar” a “neutral” significa que BofA no ve, por el momento, un incentivo claro a la compra de acciones de Supervielle —al menos hasta que se confirmen signos de recuperación sostenida. Con un precio objetivo revisado a la baja, la firma focaliza su predicción en un escenario conservador, marcado por la necesidad de mejorar resultados y restablecer confianza.

Para inversionistas —especialmente aquellos con perfil conservador— la recomendación sugiere prudencia y esperar señales de mejora antes de considerar una apuesta por el banco.

El sistema bancario argentino en pérdida

En un contexto de resultados dispares, otros bancos del país también han mostrado debilidades: algunas entidades atravesaron pérdidas menores, otras mantuvieron números relativamente estables. Pero, según un análisis comparativo reciente, Supervielle aparece como la entidad más afectada del sector en este período, seguida por Galicia.

La degradación de la recomendación por parte de BofA y el ajuste a la baja del precio objetivo convierten a Grupo Supervielle en un caso emblemático de los desafíos del sistema bancario argentino en la actualidad. La pérdida del trimestre, la baja rentabilidad y la revisión a futuro reflejan las tensiones que atraviesa la entidad.

