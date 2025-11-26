La firma de inversión BofA Securities degradó la recomendación sobre las acciones de Grupo Supervielle de “comprar” a “neutral” luego de que la entidad financiera publicara un 3º trimestre con una fuerte pérdida. También redujo su precio objetivo, en un cambio que pone en entredicho la recuperación inmediata de su acción.
BANCOS EN PELIGRO
Supervielle en rojo: pérdidas millonarias y baja en la calificación de BofA
El banco Supervielle sufrió una fuerte pérdida trimestral y BofA recortó su recomendación y precio objetivo, encendiendo alarmas en el mercado financiero.
Los resultados de Grupo Supervielle
En su balance correspondiente al tercer trimestre de 2025, Grupo Supervielle registró una pérdida neta equivalente a aproximadamente AR$ 51.338 millones, una reversión drástica comparada con el trimestre previo, en el que había registrado utilidades. Esta reversión negativa impactó directamente en su retorno sobre el patrimonio (ROE), que cayó a –21,5 %.
Según BofA, las causas incluyen una combinación de menores ingresos por títulos, mayores provisiones para préstamos incobrables y un entorno económico desafiante. El deterioro en la calidad crediticia y una reducción en el margen financiero del banco también fueron señalados como factores de peso.
Como informó Urgente24, el aumento en la morosidad de diversos activos bancarios genera preocupación en el sistema bancario, e impacta directamente en su rentabilidad.
La calificación de BofA
Ante este panorama, la firma internacional ajustó sus estimaciones para los próximos años, proyectando para 2026-2027 utilidades ajustadas promedio reducidas en un 21%. Ese ajuste derivó en una revisión del precio objetivo de la acción: de US$ 17,02 previamente estimados a US$ 11,68.
El cambio de “comprar” a “neutral” significa que BofA no ve, por el momento, un incentivo claro a la compra de acciones de Supervielle —al menos hasta que se confirmen signos de recuperación sostenida. Con un precio objetivo revisado a la baja, la firma focaliza su predicción en un escenario conservador, marcado por la necesidad de mejorar resultados y restablecer confianza.
Para inversionistas —especialmente aquellos con perfil conservador— la recomendación sugiere prudencia y esperar señales de mejora antes de considerar una apuesta por el banco.
El sistema bancario argentino en pérdida
En un contexto de resultados dispares, otros bancos del país también han mostrado debilidades: algunas entidades atravesaron pérdidas menores, otras mantuvieron números relativamente estables. Pero, según un análisis comparativo reciente, Supervielle aparece como la entidad más afectada del sector en este período, seguida por Galicia.
La degradación de la recomendación por parte de BofA y el ajuste a la baja del precio objetivo convierten a Grupo Supervielle en un caso emblemático de los desafíos del sistema bancario argentino en la actualidad. La pérdida del trimestre, la baja rentabilidad y la revisión a futuro reflejan las tensiones que atraviesa la entidad.
