Carrefour y sus descuentos explosivos: La nueva movida que sacude al retail

Smart TV Samsung 4K UHD : alrededor de $599.000.

: alrededor de $599.000. Notebook Noblex 14" 4GB/128GB : cerca de $319.999.

: cerca de $319.999. Heladera Columbia 414L con freezer : en torno a los $999.000.

: en torno a los $999.000. Smart TV Noblex 58" 4K : unos $569.000.

: unos $569.000. Notebook Philco 14" Celeron 4GB/128GB SSD: aproximadamente $289.999.

Tomemos un ejemplo concreto: un Smart TV de $600.000, con el descuento del 25%, queda en $450.000. Si la compra se realiza en 12 cuotas sin interés, da un pago mensual de alrededor de $50.000. Para un consumidor cuya prioridad es mantener el flujo mensual sin descapitalizarse, este esquema puede ser decisivo.

¿Por qué Carrefour lanza ahora estos descuentos?

En los últimos meses, el crédito al consumo mostró un leve repunte después de una caída prolongada. A esto se suma un escenario en el que los precios mayoristas de productos importados empiezan a estabilizarse tras un año de volatilidad. Con este clima más previsible, la cadena puede permitirse lanzar promociones agresivas sin descuidar márgenes.

carrefour descuentos en tecnología

Los especialistas del sector indican que “las cuotas sin interés volvieron a transformarse en el diferencial más valorado por el consumidor promedio, sobre todo para compras de alto ticket”. Esta movida también responde al vacío que dejaron los supermercados cuando, a comienzos de año, eliminaron casi por completo los planes largos de financiación.

Carrefour y descuentos estratégicos para anticiparse a las Fiestas

Otra razón clave detrás del lanzamiento es el timing comercial. Tradicionalmente, noviembre y principios de diciembre son los meses donde el consumidor argentino se adelanta a las compras navideñas. Lo hace antes de que arranquen los aumentos estacionales, y antes de que los bancos modifiquen condiciones de crédito o topes de financiación.

En ese sentido, la campaña actual se alinea con una táctica conocida en el retail, ganar volumen antes de que el resto del mercado ajuste sus precios hacia fin de año.

