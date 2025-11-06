Javier Milei está en Miami para participar del American Business Forum, donde será orador este jueves frente a figuras de reconocimiento mundial como lo Lionel Messi, Rafael Nadal, pero también el CEO del J. P. Morgan, Jamie Dimon, y la premio Nobel de la Paz, la venezolana María Corina Machado. En la primera jornada, el miércoles, Donald Trump fue el principal expositor.
Después de que YPF le compró una empresa, José Luis Manzano fue recibido por Milei en Miami
El Presidente se reunió con el empresario mendocino en USA. Días atrás, YPF anunció que pagó US$25 millones por su participación en una empresa de combustibles.
Pero el Presidente tuvo un encuentro que no fue anticipado: por la mañana recibió en el Marriot Marquis, donde se hospeda, al empresario mendocino y exdirigente peronista José Luis Manzano.
Según relatan las crónicas, Manzano fue llevado hasta el Presidente por Santiago Viola, apoderado de LLA.
No trascendieron detalles del encuentro.
Manzano tiene una diversificada cartera de negocios. Es socio de Daniel Vila en el grupo mediático América y acaba de ingresar a Telefe, pero también tiene inversiones en el área petrolera y del litio. Esa además accionista en empresas reguladas como las distribuidoras Edenor (electricidad) y Metrogas (gas).
Un vínculo entre el gobierno libertario y Manzado es Diego Chaher, quien está a cargo de la privatización de las empresas públicas y fue durante años gerente corporativo del Grupo América. Desde allí saltó a la función pública.
En tanto que días atrás YPF, controlada por el Estado, anunció que amplió al 100% su participación en Refinor, una empresa de transporte y distribución de combustibles. Ya tenía la mitad y ahora adquirió el 50% restante a Hidrocarburos del Norte, otra empresa de Manzano. Le pagó US$ 25,2 millones.
La distribuidora eléctrica del Área Metropolitana, al igual que su par Edesur, podría ser beneficiada con una compensación por tarifas congeladas. La medida está contemplada en el proyecto de presupuesto. Solo en el caso de Edenor, el beneficio podría alcanzar los $300 mil millones.
Trascendió también que el grupo de Manzano está interesado en comprar la red de estaciones de servicio de Shell.
En una entrevista publicada en marzo, Manzano elogió a Milei y le adjudicó una "visibilidad sin precedentes".
