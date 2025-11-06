Después de que YPF le compró una empresa, José Luis Manzano fue recibido por Milei en Miami

Un vínculo entre el gobierno libertario y Manzado es Diego Chaher, quien está a cargo de la privatización de las empresas públicas y fue durante años gerente corporativo del Grupo América. Desde allí saltó a la función pública.

En tanto que días atrás YPF, controlada por el Estado, anunció que amplió al 100% su participación en Refinor, una empresa de transporte y distribución de combustibles. Ya tenía la mitad y ahora adquirió el 50% restante a Hidrocarburos del Norte, otra empresa de Manzano. Le pagó US$ 25,2 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mbinversionesok/status/1983489064461377540&partner=&hide_thread=false $YPF compra el 50% restante de Refinor a Hidrocarburos del Norte S.A. (de Integra Capital S.A.) por US$25,2M. pic.twitter.com/yPShxNLW4A — MB Inversiones | Value Investing (@mbinversionesok) October 29, 2025

La distribuidora eléctrica del Área Metropolitana, al igual que su par Edesur, podría ser beneficiada con una compensación por tarifas congeladas. La medida está contemplada en el proyecto de presupuesto. Solo en el caso de Edenor, el beneficio podría alcanzar los $300 mil millones.

Trascendió también que el grupo de Manzano está interesado en comprar la red de estaciones de servicio de Shell.

En una entrevista publicada en marzo, Manzano elogió a Milei y le adjudicó una "visibilidad sin precedentes".

