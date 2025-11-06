Un ciclón que se está originando en Brasil va a afectar principalmente a la Argentina y 14 provincias de nuestro país -incluida Buenos Aires-. Será un fenómeno del cual ya se está hablando, hay alerta y muchísima cautela por lo que puede llegar a desatar.
ALARMA
Alerta por ciclón que impactará en 14 provincias de Argentina: cuándo llega y qué esperar
Un doble ciclón va a traer consecuencias e impactará en 14 provincias de Argentina, incluida Buenos Aires. Qué esperar y cuándo va a llegar.
Este fin de semana será mejor cuidarse y estar atento a las alertas meteorológicas en todo en país. Un doble ciclón brasileño desatará un temporal bastante fuerte en 14 provincias de nuestro país. Por esa razón se prevé que haya consecuencias abrumadoras.
Ciclón afectará a la Argentina: cuándo llega
Un doble ciclón tropical se está gestando en el sur de Brasil. En el país vecino ya hay alertas meteorológicas que llevan a que su población esté atenta, pero también debemos estarlo en Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que va a haber fuertes tormentas, vientos muy intensos y un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Además bajará mucho la temperatura.
En el sur de Brasil los vientos serán de hasta 100 km/h y las fuertes tormentas van a ser terroríficas. El fenómeno está caracterizado por la rápida rotación de masas de aire alrededor de una zona de baja presión. En Argentina, por lo tanto, el descenso de la temperatura se sentirá mucho en el AMBA durante el fin de semana, pero también hay alertas por fuertes tormentas en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
Eso no es todo, porque las precipitaciones avanzarán hacia otras provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y también la provincia de Buenos Aires. El SMN ya lanzó una alerta amarilla en distintas zonas y habrá que estar atentos e ir con cuidado para evitar todo tipo de catástrofe.
