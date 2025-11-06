Alerta por ciclón que impactará en 14 provincias de Argentina: cuándo llega y qué esperar

En el sur de Brasil los vientos serán de hasta 100 km/h y las fuertes tormentas van a ser terroríficas. El fenómeno está caracterizado por la rápida rotación de masas de aire alrededor de una zona de baja presión. En Argentina, por lo tanto, el descenso de la temperatura se sentirá mucho en el AMBA durante el fin de semana, pero también hay alertas por fuertes tormentas en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.