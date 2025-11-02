La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día

Claro que no todos los capítulos mantienen el mismo ritmo. Otro espectador fue más específico en su valoración: "A nivel individual, el primer episodio está bien, el segundo episodio es más flojo porque se centra en un tema innecesario y el tercero tiene un gran giro argumental que ayuda mucho al incremento de la trama". Esta sinceridad marca algo interesante: incluso con un tropezón en el medio, la serie logra recuperarse y cerrar con fuerza.

image "Criminal: Francia", disponible en Netflix.

La gran virtud de "Criminal: Francia" está en entender que no hace falta moverse del mismo espacio para generar tensión. Acá todo se juega en los diálogos, en las pausas calculadas, en esos momentos donde un simple cambio de expresión puede delatar culpas ocultas o inocencias disfrazadas. Es cine de cámara aplicado al formato serial, donde el guion y las actuaciones cargan con toda la responsabilidad narrativa.

Entonces, para cerrar el día con una miniserie de tres capítulos no viene nada mal, ¿o no? Si te gustan las historias psicológicas, los intercambios picantes y ese tipo de suspenso que no necesita artificios, dale una oportunidad a esta producción francesa que está esperándote en Netflix.

