La curiosidad del lector argentino: un análisis de 2026

. Salud mental y bienestar

Los títulos vinculados al desarrollo personal, la gestión emocional y los hábitos saludables siguen siendo protagonistas del ranking, reflejando una creciente preocupación por el equilibrio entre vida personal y laboral.

. Ciencia ficción y novelas románticas

Las novelas distópicas y las de amor continúan captando el interés del público, con historias que invitan a reflexionar sobre el presente a partir de escenarios imaginarios.

. Biografías e historias reales

Las vidas de referentes de la política, el deporte, la ciencia y el entretenimiento mantienen una fuerte presencia entre los libros más elegidos por los lectores argentinos.

“Para nosotros, el género que más adquieren nuestros clientes son las novelas románticas y libros de bienestar ya que nuestro público es la gente joven que está acostumbrada a comprar por internet. Asimismo, internet logra federalizar el acceso de libros y permite que cualquier persona pueda comprar libros desde cualquier punto del país”, agregó.

El Top Ten de libros más vendidos en 2026

Según el relevamiento realizado por Buscalibre, estos fueron los 10 títulos más vendidos en Argentina a través de la plataforma durante el último año:

1. Estuche especial Los Habitantes del Aire, de Holly Black.

LACURIOSIDADDELECTORARGENTINOUNANALISISDE2026FOTO2 El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

2. Estuche Harry Potter, de J.K. Rowling.

LACURIOSIDADDELECTORARGENTINOUNANALISISDE2026FOTO3 El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

3. Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayot fortaleza, de Patricia Jebsen

LACURIOSIDADDELECTORARGENTINOUNANALISISDE2026FOTO4 El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

4. La asistenta, de Freida McFadden

LACURIOSIDADDELECTORARGENTINOUNANALISISDE2026FOTO5 El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

5. Una corte de niebla y de furia (Edición especial), de Sarah J. Maas

image El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

6. LiberTao, de Carolina Menendez Pastorelli

image El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

7. El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos.

image El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

8. A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn

image El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

9. Mente de alto rendimiento, de la Dra. Sandra Rossi

image El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

10. Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina

image El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril y un estudio reveló cuál es la curiosidad del lector argentino en los primeros meses de 2026.

Los autores más buscados del año

De acuerdo con los datos de la plataforma, los autores que concentraron mayor interés entre los lectores argentinos en 2026 fueron:

. Sarah J Mass (Estados Unidos)

. J K Rowling (Inglaterra)

. Freida Mc Fadden (Estados Unidos)

. Julia Quinn (Estados Unidos)

. Rebecca Yarros (Estados Unidos)

Los géneros que dominan el ranking

En términos generales, los géneros más elegidos por los lectores argentinos durante el último año fueron novelas de ficción, autoayuda e infantiles.

“La literatura juvenil continúa en pleno crecimiento, impulsada por sagas y novelas que conectan con nuevas generaciones de lectores. Los jóvenes buscan historias con las que puedan identificarse y que aborden temas cercanos a su realidad”, explicó Meabe.

Las regiones del país que más compran libros online

El análisis geográfico de Buscalibre muestra que CABA y GBA lideran el ranking de compras de libros online con el 45% de las ventas, seguido por Córdoba, Mendoza y Rosario con 20%.

Completan el ranking Santa Fe, Bariloche, Salta , consolidando el crecimiento del e-commerce literario en distintas regiones del país.

¿Cómo compran libros los argentinos?

Según los datos de la plataforma, las modalidades de pago más utilizadas por los argentinos al momento de comprar libros online son:

. Tarjeta de crédito, elegida principalmente por la posibilidad de acceder a cuotas y promociones especiales.

. Billeteras virtuales, una opción práctica para quienes prefieren realizar pagos inmediatos desde su cuenta bancaria.

. Tarjeta de débito, que en los últimos años han ganado terreno gracias a la digitalización de los medios de pago.

“Observamos que muchos usuarios aprovechan las promociones bancarias o las facilidades de financiación para comprar más de un libro en una misma operación. Al mismo tiempo, las transferencias y pagos digitales crecieron de manera sostenida, impulsados por la mayor confianza en las compras online”, explicó el representante de la compañía.

El boom del libro físico en la era digital

Aunque los formatos digitales han ganado presencia en los últimos años, el libro en papel sigue siendo el favorito de los lectores argentinos.

Con un catálogo que supera los 15 millones de títulos disponibles, Buscalibre permite acceder a libros difíciles de encontrar en librerías tradicionales, ampliando la oferta literaria para lectores de todo el país.

“Buscalibre permite que los lectores en Argentina accedan a libros que muchas veces no están disponibles en librerías locales. Con un solo clic, el usuario puede encontrar títulos de todo el mundo y recibirlos en la puerta de su casa, en un contexto donde la compra online sigue creciendo año tras año”, concluyó Meabe.

Acerca de BUSCALIBRE

Empresa Ecommerce Cross Border de venta de libros físicos que ofrece la posibilidad de comprar libros por internet y enviarlos a domicilio. Ofrece libros nacionales e importados con entregas en 24 hs y entregas en todo el país. La experiencia es 100% local, en pesos argentinos y se puede hacer el seguimiento desde cada cuenta de usuario.

Con 7 años de trayectoria en el país, Buscalibre cuenta con operaciones en Argentina, España, Uruguay, UK, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, México. Es una empresa IT y cuenta con un catálogo de más de 5 millones de libros.

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