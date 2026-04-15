Hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia: ¿Cómo los sacrificarán y por qué?

Pablo Escobar sigue siendo el narco más famoso, superando para muchos al propio 'Chapo' Guzmán Loera. El famoso narco Pablo Escobar.

¿Qué pasó con los hipopótamos en Colombia?

El Gobierno Nacional ha definido medidas para el manejo y control del hipopótamo común en Colombia, incluido sacrificar a algunos ejemplares del río Magdalena.

"Integran medidas como la eutanasia, el traslado y el confinamiento, junto con estrategias complementarias, para reducir progresivamente su población y mitigar sus impactos en los ecosistemas. Este plan contempla una inversión de más de 7 mil millones de pesos para su implementación", informó el Ministerio de Ambiente de Colombia.

Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que autorizaron la eutanasia de 80 hipopótamos debido su crecimiento descontrolado.

"Desde una perspectiva científica, esta es una acción necesaria para poder reducir la población", afirmó Vélez.

La medida contempla que los hipopótamos "se podrían matar con una inyección o mediante un dardo disparado con rifle", detalla la BBC.

hipopótamos En 2022, los hipopótamos en Colombia fueron declarados como especie exótica invasora.

Una decisión que genera debate

Pero, también, la compleja decisión de sacrificar los hipopótamos ha generado polémica. La senadora animalista Andrea Padilla se pronunció en contra y escribió en X que la decisión "está poniendo en evidencia la manera como resolvemos los problemas en nuestro país: con negligencia o a bala".

Desde la Asociación de Zoológicos de México también cuestionaron la medida. En redes sociales indicaron que el Ministerio de Ambiente colombiano nunca aprobó un proyecto que implicaba la reubicación de 70 ejemplares hacia India y México, "negándose a una solución viable, ética y sin sacrificio ambiental".

En ese contexto, el Gobierno ha dicho que algunos intentos de reubicación de ejemplares del río Magdalena no han tenido éxito debido a una mutación genética en los hipopótamos.

¿Cuántos hipopótamos hay en Colombia?

El Instituto Humboldt detalla que, de acuerdo con investigaciones, para el 2022 en Colombia existía una población de aproximadamente 169 hipopótamos, cifra que "supera la presencia de esta especie en varios países africanos, de donde es nativa".

De hecho, de continuar así, se proyecta que la población superará los 500 hipopótamos en 2030 y los 1000 en 2035.

“Sin esa acción es imposible controlar la población, y, como ya vimos, en las estimaciones implicaría que a 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas y a nuestras especies nativas, como el manatí y como la tortuga de río. Es con responsabilidad con nuestro ecosistema que tenemos que tomar estas acciones”, dijo Vélez en conferencia de prensa.

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