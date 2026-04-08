Buenos Aires detiene la demolición de un ícono arquitectónico

También se menciona que el 18 de febrero de este año se emitió el Permiso de Ejecución de Obra Civil N° IF-2026-09095170. Ante esta situación, estas organizaciones expusieron que “la Avenida Alvear constituye uno de los corredores urbanos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, no sólo por su calidad arquitectónica de inspiración europea, sino por su carácter de unidad paisajística consolidada, donde cada intervención individual incide directamente sobre la integridad del conjunto”.

“El inmueble no puede ser analizado de manera aislada”

En este sentido, la asociación civil advirtió que “el inmueble en cuestión no puede ser analizado de manera aislada, sino como parte de un sistema urbano de alto valor simbólico, cultural y económico, cuya alteración genera impactos que exceden lo meramente edilicio”.

Recuerdan también que el proyecto de demolición del inmueble ya había sido frenado en el 2022 por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, organismo competente en materia de protección patrimonial, “lo que evidencia la relevancia cultural atribuida al bien”.

Frenan la demolición de una obra en Recoleta: precedente regresivo

Para los denunciantes, dicho antecedente tiene singular relevancia jurídica, “porque evidencia que el bien ya ha sido objeto de evaluación específica por parte de la autoridad competente, la cual consideró necesario impedir su demolición”.

A partir de este escenario, la Asociación BAFA elevó un documento en el cual asegura que “decisiones de esta naturaleza trascienden lo administrativo, en tanto inciden directamente en la configuración del patrimonio identitario de la Ciudad”.

En el mismo informe, sostienen que una eventual demolición del inmueble construido en 1916 y emplazado en un área de alta sensibilidad patrimonial “podría configurar un precedente regresivo en materia de protección patrimonial, con impacto directo sobre el capital simbólico, cultural y económico de Buenos Aires”.

La postura de esta entidad civil agregó que “la preservación de estos activos resulta estratégica para el posicionamiento internacional de la Ciudad de Buenos Aires”.

Con estos argumentos, se reclamó a las autoridades porteñas la suspensión de las obras “frente a la irreversibilidad que se avance en la ejecución de los permisos otorgados, constituyendo una medida proporcional para resguardar preventivamente el ambiente urbano hasta tanto se expida el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales”.

De manera adicional, entienden que la postergación de los trabajos debería contar con un plazo de 180 días corridos de los efectos del Permiso de Demolición Total “con el fin que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales tome una debida intervención para evaluar si el inmueble allí emplazado reúne los elementos suficientes que ameriten una eventual catalogación preventiva”.

Freno parcial

A partir de este reclamo, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano resolvió parar las obras por seis meses, dando la razón a la asociación civil que reclamaba esta medida, según informó Iprofesional.

Para los desarrolladores inmobiliarios la medida impide la posibilidad de aprovechar una zona, como la Avenida Alvear, que representa el metro cuadrado más caro de la Argentina, con valores que pueden oscilar entre los u$s5.000 y los u$s8.000 dependiendo de la categoría del proyecto, publicó el portal Iprofesional.

“Suspender una obra en esta instancia no solo implica un freno logístico, sino un golpe financiero por el costo de oportunidad y la incertidumbre jurídica que genera para futuras inversiones en el corredor norte”, explicaron fuentes del sector a Iprofesional.

A partir de esta medida, el gobierno porteño deberá ahora realizar un peritaje exhaustivo para determinar si el edificio debe ser preservado de forma total, parcial (manteniendo la fachada) o si se ratifica su demolición.

Además, la decisión del gobierno porteño marca un precedente importante en la gestión de Jorge Macri, quien enfrenta el desafío de equilibrar la modernización urbana y el boom de la construcción con la identidad histórica de barrios como Recoleta, Belgrano y Palermo.

Desarrollo en veremos

Por ahora, el “petit hotel” de la Avenida Alvear sigue en pie, a la espera de un fallo que defina si se convertirá en un moderno complejo de residencias o si pasará a engrosar la lista de edificios protegidos por su valor histórico.

Años atrás, el edificio fue sede de una tienda de la marca italiana Ermenegildo Zegna y el proyecto actualmente frenado impulsaba la construcción de un complejo de nueve pisos de alta gama que incluirá un local comercial de lujo.

La desarrolladora Pride Developers es la que impulsa el plan y ya había iniciado las obras que ahora no podrá continuar.

La polémica escaló cuando el director inmobiliario Iuri Izrastzoff expresó en redes sociales: “Acabamos de ver que el GCBA autorizó la demolición total de un edificio patrimonial en la avenida más emblemática de Buenos Aires. Escándalo es poco”.

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