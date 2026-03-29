CABA: El desempleo trepó al 7,3% y ya son 126.000 los porteños sin trabajo, según IDECBA

Servicios: 73,5% del empleo total.

Comercio: 14,7%.

Industria y Construcción: 10,8%.

La consolidación de estos indicadores marca un cambio de ciclo para la gestión porteña. Lo que antes se leía como un mercado laboral resiliente, hoy muestra las fisuras propias de una Economía 2026 estancada, donde el sector privado formal ha dejado de traccionar. El salto del desempleo en CABA al 7,3% no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una Crisis Global que golpea los costos operativos y el consumo.

La migración forzada del empleo asalariado hacia un cuentapropismo que roza la precariedad —con casi un 35% de trabajadores independientes en la absoluta informalidad— revela una degradación del tejido social en el distrito.

Sin políticas de incentivo claras para el sector servicios y con una presión laboral que ya afecta a más del 12% de la población, la Ciudad enfrenta el desafío de evitar que el sur profundo se convierta en un polo de exclusión permanente frente a un norte que, aunque más estable, también empieza a mostrar signos de agotamiento.

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