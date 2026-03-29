Durante el cuarto trimestre de 2025, el desempleo en CABA, el distrito más rico del país, saltó al 7,3%, afectando de forma directa a 126.000 personas. El dato, relevado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad ( IDECBA), muestra un deterioro sensible frente al 6,7% registrado en el mismo periodo del año anterior.
CRECIMIENTO ALARMANTE
CABA: El desempleo trepó al 7,3% y ya son 126.000 los porteños sin trabajo, según IDECBA
Desempleo: la presión sobre el mercado laboral alcanza al 12,7% de la población activa; el empleo informal avanza y el asalariado cayó 3 puntos en un año
Sin embargo, el número más alarmante es el de la "presión laboral": el 12,7% de los porteños busca activamente un nuevo empleo o necesita sumar más horas de trabajo para cubrir sus necesidades básicas (subocupación demandante).
Mujeres y CABA zona sur, los más golpeados
El informe oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas permite desglosar quiénes sufren más la falta de ingresos:
- Brecha de género: La desocupación afecta más a las mujeres (7,6%) que a los varones (7,0%). Del total de desocupados, el 52% son mujeres.
- Geografía de la desigualdad: Mientras que en la Zona Norte y Centro la tasa de empleo ronda el 61%, en la Zona Sur cae drásticamente al 53,7%.
- Edad y educación: El 51,4% de los desempleados tiene entre 30 y 64 años, y el 55% cuenta con secundario completo pero no logró terminar sus estudios superiores.
IDECBA: El fin del refugio asalariado
Uno de los datos más políticos del reporte es la caída del empleo en relación de dependencia. En apenas un año, el porcentaje de trabajadores asalariados descendió del 75,2% al 72%. ¿Dónde se refugia esa gente? En el cuentapropismo, que ya representa el 22,1% de la torta laboral. Pero es un refugio precario:
- Informalidad: Dos de cada cinco cuentapropistas operan fuera de toda regulación legal.
- Falta de aportes: El 34,5% de quienes trabajan por su cuenta no posee ningún tipo de registro ni cobertura social.
- Sector crítico: La construcción es el rubro con menor tasa de formalidad, apenas un 35%.
Estructura del empleo porteño
El mercado laboral de la Ciudad sigue siendo eminentemente de servicios, pero muestra signos de fatiga en la capacidad de absorción de mano de obra formal:
- Servicios: 73,5% del empleo total.
- Comercio: 14,7%.
- Industria y Construcción: 10,8%.
La consolidación de estos indicadores marca un cambio de ciclo para la gestión porteña. Lo que antes se leía como un mercado laboral resiliente, hoy muestra las fisuras propias de una Economía 2026 estancada, donde el sector privado formal ha dejado de traccionar. El salto del desempleo en CABA al 7,3% no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una Crisis Global que golpea los costos operativos y el consumo.
La migración forzada del empleo asalariado hacia un cuentapropismo que roza la precariedad —con casi un 35% de trabajadores independientes en la absoluta informalidad— revela una degradación del tejido social en el distrito.
Sin políticas de incentivo claras para el sector servicios y con una presión laboral que ya afecta a más del 12% de la población, la Ciudad enfrenta el desafío de evitar que el sur profundo se convierta en un polo de exclusión permanente frente a un norte que, aunque más estable, también empieza a mostrar signos de agotamiento.
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