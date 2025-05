Espectacular operativo policial frente al hotel Alvear ¿Qué pasó?

Testigos de lo ocurrido consultados por el medio La Nación afirmaron

No llegué a ver a la persona cuando ingresó al Alvear. Simplemente, yo estaba en mi comercio y me dijeron que me quedara adentro. Justo estaba por ir a tomar un café con un cliente en el hotel No llegué a ver a la persona cuando ingresó al Alvear. Simplemente, yo estaba en mi comercio y me dijeron que me quedara adentro. Justo estaba por ir a tomar un café con un cliente en el hotel

El individuo que protagonizó el confuso episodio fue identificado como Carlos Alberto Ficarra Toledo, de 34 años, nacionalidad argentina, con domicilio en partido de San Miguel.

El ahora acusado tenía antecedentes por intimidación pública por la que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2, del Departamento Judicial de San Isidro habían resuelto conceder la excarcelación.

