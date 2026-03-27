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JORNADA DE DEBATE

¿Qué es la WikiConf Argentina 2026?: El evento que promete compartir ideas y conocimiento libre

WikiConf Argentina 2026, organizada por Wikimedia y Wikimedistas de la Universidad de La Plata, se desarrollará el sábado (18/04) en la Ciudad de Buenos Aires.

27 de marzo de 2026 - 10:57
WikiConfArgentina 2026, organizada por Wikimedia y Wikimedistas de la Universidad de LaPlata, se desarrollará el sábado (18/04) en la Ciudad de Buenos Aires.

WikiConf Argentina 2026, organizada por Wikimedia y Wikimedistas de la Universidad de La Plata, se desarrollará el sábado (18/04) en la Ciudad de Buenos Aires.

La edición 2026 se realizará el sábado (18/04) en la Ciudad de Buenos Aires, en modalidad presencial, y será un espacio de encuentro para seguir construyendo redes de trabajo colaborativo que fortalezcan la cultura libre en Argentina.

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WikiConf Argentina 2026, organizada por Wikimedia y Wikimedistas de la Universidad de La Plata, se desarrollar&aacute; el s&aacute;bado (18/04) en la Ciudad de Buenos Aires.

WikiConf Argentina 2026, organizada por Wikimedia y Wikimedistas de la Universidad de La Plata, se desarrollará el sábado (18/04) en la Ciudad de Buenos Aires.

Un espacio para pensar y hacer en torno al conocimiento abierto

WikiConf Argentina propone una jornada intensiva de intercambio, reflexión y articulación entre actores diversos que trabajan por una Internet más abierta, participativa y plural.

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WikiConf Argentina 2026, organizada por Wikimedia y Wikimedistas de la Universidad de La Plata, se desarrollará el sábado (18/04) en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro se abordarán los siguientes ejes temáticos:

. Iniciativas de datos y ciencia abierta

. Activismos digitales: diversidad de voces en Internet

. Educación, culturas digitales y conocimiento libre

. Cultura abierta y GLAM

Estos ejes buscan promover debates y experiencias que fortalezcan la producción, circulación y el acceso al conocimiento en entornos digitales.

¿A quién está dirigida?

WikiConf Argentina está pensada para conectar y potenciar el trabajo de personas comprometidas con los proyectos Wikimedia, el conocimiento abierto y la cultura libre.

La convocatoria está dirigida a:

. Wikimedistas de todo el país

. Estudiantes, docentes e investigadores

. Organizaciones y activistas de la sociedad civil

. Defensores de derechos digitales

. Profesionales que trabajen con conocimiento y cultura libre

El objetivo es consolidar una comunidad diversa que impulse prácticas colaborativas y abiertas en distintos ámbitos.

¿Cómo participar?

Existen distintas maneras de sumarse a WikiConf Argentina 2026:

Presentación de ponencias (cierra el 31 de marzo)

Quienes deseen presentar su trabajo o compartir una experiencia durante la conferencia deberán completar el formulario de ponentes, siguiendo las pautas establecidas.

Inscripción como participante

También es posible asistir sin presentar ponencia. El evento cuenta con cupo limitado, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Voluntariado

Quienes quieran formar parte del equipo que hace posible WikiConf Argentina 2026 pueden postularse como voluntarios.

Fechas importantes

. Inscripción de participantes: del 9 de febrero al 31 de marzo

. Envío de propuestas de ponencias: del 15 de febrero al 31 de marzo

. WikiConf Argentina 2026: 18 de abril, de 9:30 a 18:00 horas

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