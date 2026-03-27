¿Qué es la WikiConf Argentina 2026?: El evento que promete compartir ideas y conocimiento libre

. Educación, culturas digitales y conocimiento libre

. Cultura abierta y GLAM

Estos ejes buscan promover debates y experiencias que fortalezcan la producción, circulación y el acceso al conocimiento en entornos digitales.

¿A quién está dirigida?

WikiConf Argentina está pensada para conectar y potenciar el trabajo de personas comprometidas con los proyectos Wikimedia, el conocimiento abierto y la cultura libre.

La convocatoria está dirigida a:

. Wikimedistas de todo el país

. Estudiantes, docentes e investigadores

. Organizaciones y activistas de la sociedad civil

. Defensores de derechos digitales

. Profesionales que trabajen con conocimiento y cultura libre

El objetivo es consolidar una comunidad diversa que impulse prácticas colaborativas y abiertas en distintos ámbitos.

¿Cómo participar?

Existen distintas maneras de sumarse a WikiConf Argentina 2026:

Presentación de ponencias (cierra el 31 de marzo)

Quienes deseen presentar su trabajo o compartir una experiencia durante la conferencia deberán completar el formulario de ponentes, siguiendo las pautas establecidas.

Inscripción como participante

También es posible asistir sin presentar ponencia. El evento cuenta con cupo limitado, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Voluntariado

Quienes quieran formar parte del equipo que hace posible WikiConf Argentina 2026 pueden postularse como voluntarios.

Fechas importantes

. Inscripción de participantes: del 9 de febrero al 31 de marzo

. Envío de propuestas de ponencias: del 15 de febrero al 31 de marzo

. WikiConf Argentina 2026: 18 de abril, de 9:30 a 18:00 horas

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