Verisure, una de las más importantes empresas de alarmas en Argentina, apela al uso de la tecnología para el cuidado de los adultos mayores en resguardo de su privacidad. Con esta premisa, Verisure sostuvo que “cada vez más familias se preguntan cómo acompañar a padres o abuelos que viven solos, logrando un equilibrio entre autonomía, tranquilidad y cuidado en su vida cotidiana sin invadirla”.
SEGURIDAD
Verisure apela a la tecnología para el cuidado de los adultos mayores y preservar su privacidad
Esta preocupación se da en un contexto en el que los adultos mayores se ven expuestos a robos domiciliarios y emergencias dentro del hogar. Frente a este escenario, la seguridad deja de pensarse únicamente como una respuesta ante un incidente y comienza a ocupar un rol preventivo, apoyado en la tecnología y en el acompañamiento de profesionales.
Los avances de Verisure para la seguridad de los adultos mayores
“La seguridad de los adultos mayores no tiene que ver solo con reaccionar ante una urgencia, sino con brindarles tranquilidad todos los días, sin invadir su independencia”, señaló Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure Argentina.
“En este sentido, la tecnología cumple un papel central en el acompañamiento diario. Algunas soluciones digitales permiten, por ejemplo, verificar de manera remota que todo esté en orden en el hogar o acompañar a un familiar durante sus desplazamientos habituales. Verisure, la alarma preferida en Argentina ofrece a través de la app. My Verisure la función Guardián, que permite acompañar a una persona durante un recorrido y, si lo necesita, también pulsar el botón SOS -sujeto a disponibilidad-”, agregó.
Verisure tiene más de 35 años protegiendo personas, familias, hogares y comercios y, por ello, recomienda reforzar la seguridad en el hogar:
. Mantener canales de contacto frecuentes con familiares o personas de confianza.
. Contar con un sistema de alarma o monitoreo que permita pedir ayuda rápidamente -sujeto a disponibilidad- ante cualquier situación.
. Utilizar herramientas digitales que permitan verificar el estado del hogar o acompañar a un familiar a distancia.
. Revisar periódicamente accesos, cerraduras y hábitos de seguridad dentro de la vivienda.
Las funcionalidades descriptas están sujetas a disponibilidad del servicio, conectividad, protocolos operativos vigentes y a los permisos de uso configurados por el titular de la cuenta.
