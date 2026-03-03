Verisure apela a la tecnología para el cuidado de los adultos mayores y preservar su privacidad

. Contar con un sistema de alarma o monitoreo que permita pedir ayuda rápidamente -sujeto a disponibilidad- ante cualquier situación.

VERISUREAPELAALATECNOLOGIAPARAELCUIDADODELOSADULTOSMAYORESFOTO3 La empresa de alarmas Verisure apela al uso de la tecnología para el cuidado de los adultos mayores en resguardo de su privacidad.

. Utilizar herramientas digitales que permitan verificar el estado del hogar o acompañar a un familiar a distancia.

. Revisar periódicamente accesos, cerraduras y hábitos de seguridad dentro de la vivienda.

Las funcionalidades descriptas están sujetas a disponibilidad del servicio, conectividad, protocolos operativos vigentes y a los permisos de uso configurados por el titular de la cuenta.

