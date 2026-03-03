Si bien el nivel de audiencia de Gran Hermano no viene siendo el esperado por las autoridades de Telefe, lo cierto es que Andrea del Boca es una de las participantes más mencionadas y en esta ocasión quien aprovechó la exposición de la actriz fue Moria Casán que salió en defensa de las vedetes.
EN DEFENSA DE SUS COLEGAS
Moria Casán estalló contra Andrea del Boca: "Doña con olor a sopa"
En medio de su participación en Gran Hermano, la actriz criticó a las vedetes y provocó la furia de Moria Casán que no dudó en lapidarla al aire.
“Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística. Soy tana y humana, y tengo un costado indígena de parte de mi abuela. Cuando se juntan el tano y el indio, no quieren estar delante mío”, había dicho la reconocida artista luego de cruzarse en el certamen con Yanina Zilli.
La conductora de La mañana con Moria no la dejó pasar y en su programa apuntó con dureza: "Ni siquiera llegás a la punta de la uña del dedo meñique del pie para hablar de la vedete. Lavate la boca, doña con olor a sopa".
"Yo nací en un escenario desnuda", agregó posteriormente ante la ovación de sus compañeros de equipo y repitió: "Lo que me da es una doña con olor a sopa". Fue posteriormente que mandó al aire un informe sobre sus escándalos con la Justicia por la novela Mamá Corazón y antes de las imágenes arremtió: "¿Qué dicen sobre esta mujer con olor a naftalina?".
Previo a Moria Casán, Baby Etchecopar cuestionó a Andrea del Boca
La incorporación de Andrea del Boca a Gran Hermano por Telefe desató una fuerte polémica en el mundo del espectáculo y quien no dudó en opinar fue Baby Etchecopar, que desde Intrusos lanzó declaraciones explosivas sobre la actriz.
“Me da vergüenza”, dijo sin filtros el conductor, al referirse a la decisión de la actriz de ingresar al certamen televisivo. Con ironía, agregó que si busca limpiar su imagen “tiene que entrar con dos baldes de detergente” y reclamó explicaciones sobre la polémica miniserie financiada con fondos públicos.
Consultado sobre si esta movida podría perjudicarla aún más, el periodista fue tajante: “¿Más? No. Ya está. La gente no es boluda”.
De acuerdo a su mirada, la artista ya mostró su verdadera cara ante la opinión pública y difícilmente pueda revertir esa percepción.
