Moria Casán estalló contra Andrea del Boca: "Doña con olor a sopa"

Previo a Moria Casán, Baby Etchecopar cuestionó a Andrea del Boca

La incorporación de Andrea del Boca a Gran Hermano por Telefe desató una fuerte polémica en el mundo del espectáculo y quien no dudó en opinar fue Baby Etchecopar, que desde Intrusos lanzó declaraciones explosivas sobre la actriz.

“Me da vergüenza”, dijo sin filtros el conductor, al referirse a la decisión de la actriz de ingresar al certamen televisivo. Con ironía, agregó que si busca limpiar su imagen “tiene que entrar con dos baldes de detergente” y reclamó explicaciones sobre la polémica miniserie financiada con fondos públicos.

Consultado sobre si esta movida podría perjudicarla aún más, el periodista fue tajante: “¿Más? No. Ya está. La gente no es boluda”.

De acuerdo a su mirada, la artista ya mostró su verdadera cara ante la opinión pública y difícilmente pueda revertir esa percepción.

