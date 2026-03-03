Google continúa sorprendiendo con sus nuevas invenciones tecnológicas y cuando parece que ya todo está inventado, el gigante saca de la galera una nueva aplicación que muchos llevaban pidiendo durante años. La misma promete cambiarlo todo ya que es una herramienta sumamente útil.
Google lanzó la nueva aplicación que todos pidieron durante años
Google sigue avanzando para traer nuevas tecnologías y esta vez lanzó una aplicación muy pedida y esperada por todos.
El ahora no puede esperar y la inmediatez es crucial hoy en día cuando hablamos de tecnología. La inteligencia artificial cambió la manera de usar los celulares y las redes sociales y las cosas deben ser lo antes posible. Por esa razón Google lanzó una aplicación que va a tener muchísimo uso.
Google estrena su aplicación estrella
Esta aplicación es una de las funciones exclusivas de los celulares Pixel de Google, pero sin duda querrán incorporarlo en su sistema operativo Android cuanto antes. Se trata de una app que va a solucionar la curiosidad de muchos e incluso será más utilizada que Spotify.
Google lanzó Now Playing, una app para saber cuál es la canción que está sonando de fondo en cualquier contexto. Pero no es igual a la reconocida Shazam, sino que lo hace de manera automática sin que tengas que ingresar a ninguna aplicación o tocar ningún botón adicional.
No hace falta hacer nada extra, todo sucede en segundo plano y el nombre de la canción va a figurar incluso con tu pantalla bloqueada. Cualquiera sea el contexto, Google procesará la música y arrojará un nombre para que nunca más tengas que buscarla nuevamente.
Otra gran función de esta app llamada Now Playing es que crea una "biblioteca" con todas las canciones que sonaron a tu alrededor durante el día, la semana o el mes. No solo vas a poder revisarlas más tarde sin la necesidad de guardarlas, sino que se trata de una especie de recordatorio de cómo fue musicalizada tu vida en el último tiempo.
