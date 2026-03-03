Google lanzó la nueva aplicación que todos pidieron durante años

Otra gran función de esta app llamada Now Playing es que crea una "biblioteca" con todas las canciones que sonaron a tu alrededor durante el día, la semana o el mes. No solo vas a poder revisarlas más tarde sin la necesidad de guardarlas, sino que se trata de una especie de recordatorio de cómo fue musicalizada tu vida en el último tiempo.

