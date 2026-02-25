Messenger de Facebook muere en 2026: La decisión que desata furia total

¿Qué pasará con los usuarios de Messenger sin cuenta en Facebook?

Uno de los puntos más polémicos del anuncio tiene que ver con quienes utilizaban Messenger sin tener activa una cuenta en Facebook.

Hasta ahora, era posible mantener conversaciones sin depender directamente del perfil en la red social. Con el nuevo esquema, la versión web quedará limitada a quienes estén registrados en Facebook. Es decir, si no tenés cuenta, no vas a poder usar facebook.com/messages.

En esos casos, la única alternativa será mantener los chats desde la app móvil, aunque con limitaciones. Esta reconfiguración generó malestar, especialmente entre quienes habían decidido desactivar su perfil pero conservar el canal de mensajería.

La sensación general es que Meta vuelve a empujar a los usuarios hacia su plataforma principal, integrando servicios que antes funcionaban por separado.

Messenger pierde terreno frente a WhatsApp y Telegram

Cuando Messenger fue lanzado en agosto de 2011, representó una revolución. Separarse de Facebook y convertirse en una aplicación independiente fue una jugada estratégica que buscaba competir de lleno en el terreno de la mensajería instantánea.

Durante años, millones de personas lo utilizaron para enviar mensajes, compartir archivos, hacer videollamadas y mantenerse conectados sin costo.

Sin embargo, la sociedad cambió y la tecnología también. Aplicaciones como WhatsApp y Telegram comenzaron a dominar el mercado, especialmente en Europa y América Latina.

En España, por ejemplo, datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indican que más del 80 % de los usuarios utiliza apps como WhatsApp, Telegram o Messenger para mensajería diaria. Pero dentro de ese grupo, la hegemonía de WhatsApp es abrumadora.

Messenger quedó relegado a un segundo plano. Y el cierre progresivo parece ser la consecuencia directa de esa pérdida de protagonismo.

¿Cómo impacta el cierre deMessenger en los chats y archivos?

Una de las preguntas que más circula en redes es si se perderán conversaciones, fotos o documentos compartidos.

Desde Meta aseguran que no. Los chats continuarán disponibles, pero el acceso cambiará. En lugar de abrir una app independiente, habrá que ingresar desde el navegador.

Eso implica una modificación en la experiencia de uso, no en el contenido almacenado. No obstante, muchos usuarios expresaron su descontento. Según reportó el medio especializado TechCrunch, las quejas no tardaron en multiplicarse.

La bronca apunta a la incomodidad de depender exclusivamente del sitio web, especialmente en contextos laborales o en dispositivos donde la app resultaba más práctica.

Facebook se transforma mientras Facebook suma funciones con IA

Mientras cierra una puerta, Meta abre otra. En paralelo al retiro progresivo de Messenger como servicio independiente, la compañía anunció nuevas funciones creativas para Facebook.

Entre las novedades se destaca la posibilidad de animar la foto de perfil con efectos visuales como corazones, saludos o confeti, transformando imágenes estáticas en pequeños GIFs dinámicos.

También se incorporaron fondos animados para publicaciones de texto. Al redactar un post, los usuarios pueden seleccionar diseños con hojas, olas o patrones abstractos desde el ícono “A” con arcoíris.

Laidea es competir con plataformas como TikTok y Snapchat, reforzando la personalización mediante inteligencia artificial.

