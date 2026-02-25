Cuba interceptó una embarcación civil de USA y mató a cuatro tripulantes

Máxima tensión con USA

El enfrentamiento ocurre en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y Cuba. Los incidentes de este tipo han sido frecuentes en los últimos años. En 2022, se registraron dos casos similares: uno cerca de Villa Clara, donde una lancha estadounidense disparó contra fuerzas cubanas, y otro en Bahía Honda, que terminó con el hundimiento de una embarcación y el fallecimiento de varios tripulantes tras colisionar con una patrullera del Minint.