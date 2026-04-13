Milei se aferra al dólar y redobla el optimismo en su peor momento

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Dólar en calma, pero con frágil equilibrio

Mientras el dólar continúa con una tendencia bajista, el blue cerró hoy, 13/04, con una leve suba, en una jornada marcada por la calma relativa en el mercado cambiario. El mayorista cerró en $1354, y en el circuito informal, la divisa estadounidense finalizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

El dólar oficial mayorista cerró en torno a los $1.354, consolidando una racha de retrocesos que lo ubican en niveles mínimos de los últimos meses. Esta dinámica responde, en parte, a la intervención del Banco Central y a una menor presión sobre la demanda de divisas, en un escenario donde las expectativas parecen haberse moderado.

En paralelo, los dólares financieros también evidenciaron cierta estabilidad. El dólar MEP se ubicó cerca de los $1.404,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.467,09. En ambos casos, las brechas respecto del tipo de cambio oficial se mantuvieron acotadas, en torno al 3,7% y 8,4%, respectivamente, lo que refuerza la idea de una menor dispersión en el mercado.

Este achicamiento de diferencias entre los distintos tipos de cambio es leído por diferentes analistas como una señal de mayor control en el frente cambiario. Sin embargo, advierten que se trata de un equilibrio frágil, sujeto a factores tanto internos como externos.

La jornada cambiaria de hoy dejó un escenario de relativa calma, con un dólar relativamente estable y una brecha cambiaria contenida. No obstante, el equilibrio sigue siendo delicado y dependerá de la consistencia de la política económica y del contexto internacional en las próximas semanas.

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