Milei se aferra al dólar y redobla el optimismo en su peor momento

Desde hace unos días Javier Milei intenta convencer a los argentinos de que "es falso que estamos mal" y se esfuerza por dar "buenas noticias", aunque sean parciales o inexactas, como ocurrió este lunes (13/04) con el caso de los electrodomésticos. Este relato está directamente emparentado con el peor momento del Presidente frente a la opinión pública.
Luis Caputo abre el paraguas: “Seguramente la inflación será arriba del 3%"
Un día antes de que el INdEC difunda la inflación de marzo, el ministro de Economía Luis Caputo abrió el paraguas: dijo que "seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenés temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad".
En la Bolsa de Comercio de Rosario, frente a empresarios y representantes del sector financiero, Caputo prometió que "a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”.
El relato libertario está enfocado en las últimas semanas en mostrar optimismo, pero ojo con el tiro por la culata: las promesas deben cumplirse, sino se convierten en boomerang. Caputo viene hace tiempo prometiendo una inflación que comience con "cero" pero hace 9 meses que el IPC viene subiendo...
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