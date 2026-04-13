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Milei se aferra al dólar y redobla el optimismo en su peor momento

Javier Milei se aferra al dólar quieto para convencer de que estamos bien...

Javier Milei se aferra al dólar quieto para convencer de que estamos bien...

Imagen creada con IA/Grok.
Javier Milei se aferra al dólar quieto para convencer de que estamos bien...

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Imagen creada con IA/Grok.

Javier Milei afina el relato con forzado optimismo para convencer a los argentinos que "estamos bien", en su peor momento frente a la opinión pública.

13 de abril de 2026 - 18:11
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El Presidente tomó nota de ese malhumor social en virtud de lo que le muestran las encuestas. Entonces salió a admitir que el crecimiento no alcanza a todos los sectores por igual y, en esa línea, pidió "paciencia". Pero luego retomó una posición más ofensiva en la que, amparándose en algunas cifras y con críticas al periodismo, se atrevió a afirmar: "hay una única lectura, es falso que estemos mal".

Mañana el INdEC dará a conocer la inflación de marzo, y las consultoras privadas pronostican que no habrá baja. De confirmarse, serán 10 meses con el IPC subiendo a paso lento pero firme. Entonces, previendo ese mal dato y con poco para festejar, Milei se abraza desesperadamente al dólar, instalando que la estabilidad la divisa estadounidense implica que vamos por buen camino.

"En Argentina, cuando al país le iba 'tan mal' como dicen que le va ahora ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?", lanzó el mandatario en X. Y hay quienes le marcan que ese análisis es "poco serio"...

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Luis Caputo abre el paraguas: “Seguramente la inflación será arriba del 3%"

Un día antes de que el INdEC difunda la inflación de marzo, el ministro de Economía Luis Caputo abrió el paraguas: dijo que "seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenés temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad".

En la Bolsa de Comercio de Rosario, frente a empresarios y representantes del sector financiero, Caputo prometió que "a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”.

El relato libertario está enfocado en las últimas semanas en mostrar optimismo, pero ojo con el tiro por la culata: las promesas deben cumplirse, sino se convierten en boomerang. Caputo viene hace tiempo prometiendo una inflación que comience con "cero" pero hace 9 meses que el IPC viene subiendo...

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Dólar en calma, pero con frágil equilibrio

Mientras el dólar continúa con una tendencia bajista, el blue cerró hoy, 13/04, con una leve suba, en una jornada marcada por la calma relativa en el mercado cambiario. El mayorista cerró en $1354, y en el circuito informal, la divisa estadounidense finalizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

El dólar oficial mayorista cerró en torno a los $1.354, consolidando una racha de retrocesos que lo ubican en niveles mínimos de los últimos meses. Esta dinámica responde, en parte, a la intervención del Banco Central y a una menor presión sobre la demanda de divisas, en un escenario donde las expectativas parecen haberse moderado.

En paralelo, los dólares financieros también evidenciaron cierta estabilidad. El dólar MEP se ubicó cerca de los $1.404,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.467,09. En ambos casos, las brechas respecto del tipo de cambio oficial se mantuvieron acotadas, en torno al 3,7% y 8,4%, respectivamente, lo que refuerza la idea de una menor dispersión en el mercado.

Este achicamiento de diferencias entre los distintos tipos de cambio es leído por diferentes analistas como una señal de mayor control en el frente cambiario. Sin embargo, advierten que se trata de un equilibrio frágil, sujeto a factores tanto internos como externos.

La jornada cambiaria de hoy dejó un escenario de relativa calma, con un dólar relativamente estable y una brecha cambiaria contenida. No obstante, el equilibrio sigue siendo delicado y dependerá de la consistencia de la política económica y del contexto internacional en las próximas semanas.

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Donald Trump afirma que Irán se puso en contacto para negociar un acuerdo

Donald Trump afirmó que las negociaciones entre USA e Irán habían fracasado en Pakistán debido a la insistencia iraní en mantener un programa nuclear pero dijo estar "seguro" de que los de Teherán finalmente aceptarán abandonar sus ambiciones nucleares.

El bloqueo estadounidense pondrá a prueba la durabilidad de un frágil alto el fuego con Irán e intensificará una crisis energética mundial, ya que Irán ha advertido que atacará todos los puertos del Golfo Pérsico si sus propios centros de transporte marítimo se ven amenazados.

Aunque Trump intentó reactivar las negociaciones, hubo pocas señales de que esto estuviera ocurriendo tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana en Islamabad. Irán culpó a USA del colapso de las conversaciones y Teherán no confirmó la celebración de nuevas reuniones el lunes.

“Esta mañana nos han llamado las personas adecuadas, las personas apropiadas, y quieren llegar a un acuerdo”, dijo Trump en la Casa Blanca, sin dar detalles.

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Axel Kicillof vs. Jorge Macri, nuevo round

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instruyó a su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ir al choque con Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El tema es el nunca resuelto problema de los residuos porteños.

El decreto de “prioridad porteña” firmado por Jorge Macri que establece un criterio de atención preferente para residentes de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de quienes tengan domicilio bonaerense en cualquier otra jurisdicción, decidió a Axel Kicillof a ir en defensa de los bonaerenses.

“Tendrá que buscar adónde disponer sus residuos“, advirtió Carlos Bianco a Jorge Macri, en conferencia de prensa.

Bianco calificó a la medida de Jorge Macri como “fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles”.

Luego le recordó que la disposición final de los residuos sólidos urbanos que desde 1977 que ya no se hace en CABA, ocurrió en distintos puntos de la Provincia, como Villa Dominico (Avellaneda), o actualmente, en el predio Norte III que el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) tiene en el partido de San Martín.

“¿Cuánto ha perdido la provincia de Buenos Aires por ser el repositorio de los residuos porteños desde el año 1977?”, se preguntó el ministro.

Según Bianco, “gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos puedan ser utilizados para otros fines“. Además, “al no disponer sus propios residuos en territorio propio, hubo un montón de terrenos que se valorizaron muchísimo en la ciudad”, contrastó Bianco.

Según Bianco, Jorge Macri "tendrá que buscar a dónde disponer sus residuos. Que empiece a buscar”.

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Se agranda el Adornigate: Piden investigar a la escribana

El caso que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el foco se trasladó hacia una de las profesionales vinculadas a sus operaciones: la escribana Adriana Nevechenko.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido formal ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que se evalúe el desempeño de la notaria, en medio de cuestionamientos por sus declaraciones públicas y su intervención en operaciones inmobiliarias relacionadas al funcionario.

En la presentación, el legislador plantea dudas sobre el accionar de la escribana y su comprensión del contexto en el que actuaba. Según argumentó, Nevechenko “no parece comprender que su cliente es nada más y nada menos que el Jefe de Gabinete debiendo por ello extremar y maximizar los recaudos necesarios sobre los actos puestos a su consideración”.

Otro de los puntos cuestionados es el contenido de las entrevistas brindadas por la escribana, donde, segúnPaulón, habría incurrido en contradicciones.

En particular, señaló que Nevechenko “refirió que nunca le pareció sospechosa el actuar de Adorni no informando a la UIF para su investigación siendo que en la misma entrevista afirma que durante 15 años anteriores el Sr. Adorni no había realizado ninguna gestión ante su escribanía pero que en los últimos dos años realizó operaciones inmobiliarias”.

Para el legislador, esa secuencia debería haber encendido alertas y motivado un análisis más profundo por parte de la profesional.

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