Mientras el dólar continúa con una tendencia bajista, el blue cerró hoy, 13/04, con una leve suba, en una jornada marcada por la calma relativa en el mercado cambiario. El mayorista cerró en $1354, y en el circuito informal, la divisa estadounidense finalizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
MERCADO CAMBIARIO
La cotización del dólar comenzó con calma una semana marcada por Ormuz
El mercado cambiario comenzó la semana relativamente estable, con una leve suba del dólar blue y el riesgo país en baja.
El dólar oficial mayorista cerró en torno a los $1.354, consolidando una racha de retrocesos que lo ubican en niveles mínimos de los últimos meses. Esta dinámica responde, en parte, a la intervención del Banco Central y a una menor presión sobre la demanda de divisas, en un escenario donde las expectativas parecen haberse moderado.
El dólar MEP y CCL
En paralelo, los dólares financieros también evidenciaron cierta estabilidad. El dólar MEP se ubicó cerca de los $1.404,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.467,09. En ambos casos, las brechas respecto del tipo de cambio oficial se mantuvieron acotadas, en torno al 3,7% y 8,4%, respectivamente, lo que refuerza la idea de una menor dispersión en el mercado.
Este achicamiento de diferencias entre los distintos tipos de cambio es leído por diferentes analistas como una señal de mayor control en el frente cambiario. Sin embargo, advierten que se trata de un equilibrio frágil, sujeto a factores tanto internos como externos.
Entre ellos, la evolución de las reservas del Banco Central, la dinámica inflacionaria y el contexto internacional. Actualmente, hay una fuerte oferta de dólares por la exportación del agro, que en unos meses ya no estaría disponible.
La guerra en Irán
La reciente tensión geopolítica en Medio Oriente y su impacto en los mercados globales generaron movimientos en los activos financieros, aunque con efectos acotados en la plaza local. El Merval hoy cayó 0,11%, un cambio marginal. Los bonos argentinos lograron revertir caídas iniciales y el riesgo país descendió hacia la zona de los 532 puntos básicos.
A nivel internacional, los futuros del petróleo Brent subieron 3,15% hoy, hasta alcanzar US$98,20, luego del bloqueo total que Donald Trump comenzó sobre el Estrecho de Ormuz, donde antes podían circular los barcos autorizados por Irán. Los futuros del petróleo WTI llegaron a US$97,96, una suba de 1,43%.
En ambos casos, hubo un pico en el precio a las 11am (hora Argentina), cuando el bloqueo comenzó, pero luego bajaron hasta estabilizarse en estos valores, al momento de publicación de esta nota.
La jornada cambiaria de hoy dejó un escenario de relativa calma, con un dólar relativamente estable y una brecha cambiaria contenida. No obstante, el equilibrio sigue siendo delicado y dependerá de la consistencia de la política económica y del contexto internacional en las próximas semanas.
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