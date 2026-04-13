La cotización del dólar comenzó con calma una semana marcada por Ormuz

La guerra en Irán

La reciente tensión geopolítica en Medio Oriente y su impacto en los mercados globales generaron movimientos en los activos financieros, aunque con efectos acotados en la plaza local. El Merval hoy cayó 0,11%, un cambio marginal. Los bonos argentinos lograron revertir caídas iniciales y el riesgo país descendió hacia la zona de los 532 puntos básicos.

A nivel internacional, los futuros del petróleo Brent subieron 3,15% hoy, hasta alcanzar US$98,20, luego del bloqueo total que Donald Trump comenzó sobre el Estrecho de Ormuz, donde antes podían circular los barcos autorizados por Irán. Los futuros del petróleo WTI llegaron a US$97,96, una suba de 1,43%.

En ambos casos, hubo un pico en el precio a las 11am (hora Argentina), cuando el bloqueo comenzó, pero luego bajaron hasta estabilizarse en estos valores, al momento de publicación de esta nota.

La jornada cambiaria de hoy dejó un escenario de relativa calma, con un dólar relativamente estable y una brecha cambiaria contenida. No obstante, el equilibrio sigue siendo delicado y dependerá de la consistencia de la política económica y del contexto internacional en las próximas semanas.

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