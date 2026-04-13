El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instruyó a su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ir al choque con Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El tema es el nunca resuelto problema de los residuos porteños.
AMENAZA BONAERENSE
Axel Kicillof vs. Jorge Macri: Residuos de CABA por atención en hospitales
Provincia de Buenos Aires le recordó a Jorge Macri que CABA no paga por el pasivo ambiental. Axel Kicillof envió a Carlos Bianco al choque.
El decreto de “prioridad porteña” firmado por Jorge Macri que establece un criterio de atención preferente para residentes de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de quienes tengan domicilio bonaerense en cualquier otra jurisdicción, decidió a Axel Kicillof a ir en defensa de los bonaerenses.
“Tendrá que buscar adónde disponer sus residuos“, advirtió Carlos Bianco a Jorge Macri, en conferencia de prensa.
Bianco calificó a la medida de Jorge Macri como “fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles”.
Luego le recordó que la disposición final de los residuos sólidos urbanos que desde 1977 que ya no se hace en CABA, ocurrió en distintos puntos de la Provincia, como Villa Dominico (Avellaneda), o actualmente, en el predio Norte III que el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) tiene en el partido de San Martín.
El presidente del CEMSE es Claudio Tapia, también presidente de la Asociación del Fútbol Argentino
Bianco dijo que “no se le cobra un pasivo ambiental” a CABA y que eso “amerita una valorización”.
“¿Cuánto ha perdido la provincia de Buenos Aires por ser el repositorio de los residuos porteños desde el año 1977?”, se preguntó el ministro.
Según Bianco, “gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos puedan ser utilizados para otros fines“.
Además, “al no disponer sus propios residuos en territorio propio, hubo un montón de terrenos que se valorizaron muchísimo en la ciudad”, contrastó Bianco.
Según Bianco, a Jorge Macri "tendrá que buscar a dónde disponer sus residuos. Que empiece a buscar”.
$13.000 millones
Otro tema bonaerense que abordó Carlos Bianco en su rueda de prensa: el gobierno de PBA confirmó que ya transfirió los fondos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Se trata de $13.000 millones distribuidos entre los 135 distritos en base a lo que se estableció en el Presupuesto 2026.
Según el Ministerio de Economía bonaerense, el viernes 10/04 se transfirió la suma de $13.010 millones a los municipios tal y como estaba previsto.
Bianco explicó que este giro se corresponde con la colocación de bonos que hizo el Estado provincial por $232.000 millones
En el caso de la transferencia a municipios son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad que se repartieron de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD).
E monto representa el 70% de lo que deben recibir los gobiernos locales ahora.
El 30% restante corresponde a distintos programas implementados por los ministerios de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos o Cultura. Para recibir esas partidos los intendentes deberán firmar convenios de adhesión con la cartera en cuestión.
“Nosotros no tenemos ningún problema en que el 100% de los recursos sea repartido a partir de la aplicación del CUD, esa fue la propuesta original del Ejecutivo“, recordó Bianco. Pero “lo tiene que modificar la Legislatura”.
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