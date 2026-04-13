Axel Kicillof vs. Jorge Macri: Residuos de CABA por atención en hospitales

El presidente del CEMSE es Claudio Tapia, también presidente de la Asociación del Fútbol Argentino

Bianco dijo que “no se le cobra un pasivo ambiental” a CABA y que eso “amerita una valorización”.

“¿Cuánto ha perdido la provincia de Buenos Aires por ser el repositorio de los residuos porteños desde el año 1977?”, se preguntó el ministro.

Según Bianco, “gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos puedan ser utilizados para otros fines“.

Además, “al no disponer sus propios residuos en territorio propio, hubo un montón de terrenos que se valorizaron muchísimo en la ciudad”, contrastó Bianco.

Según Bianco, a Jorge Macri "tendrá que buscar a dónde disponer sus residuos. Que empiece a buscar”.

Carlos Bianco. Carlos Bianco.

$13.000 millones

Otro tema bonaerense que abordó Carlos Bianco en su rueda de prensa: el gobierno de PBA confirmó que ya transfirió los fondos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Se trata de $13.000 millones distribuidos entre los 135 distritos en base a lo que se estableció en el Presupuesto 2026.

Según el Ministerio de Economía bonaerense, el viernes 10/04 se transfirió la suma de $13.010 millones a los municipios tal y como estaba previsto.

Bianco explicó que este giro se corresponde con la colocación de bonos que hizo el Estado provincial por $232.000 millones

En el caso de la transferencia a municipios son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad que se repartieron de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

E monto representa el 70% de lo que deben recibir los gobiernos locales ahora.

El 30% restante corresponde a distintos programas implementados por los ministerios de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos o Cultura. Para recibir esas partidos los intendentes deberán firmar convenios de adhesión con la cartera en cuestión.

“Nosotros no tenemos ningún problema en que el 100% de los recursos sea repartido a partir de la aplicación del CUD, esa fue la propuesta original del Ejecutivo“, recordó Bianco. Pero “lo tiene que modificar la Legislatura”.

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