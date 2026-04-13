Se agranda el escándalo Adorni: Piden investigar a la escribana por graves inconsistencias

“Cada una de las cuestiones como el precio y la forma de pago estipuladas contractualmente, en el caso de un funcionario público, operan a la inversa de lo que es un particular, siendo necesaria la justificación de cada una de las ventajas contractuales que obtiene el funcionario a los efectos de deslindar la responsabilidad del profesional sobre lo que no conoce o no puede conocer, es decir, no puede convertirse en un eslabón más de un negocio de corrupción más amplio”.

El diputado remarcó así la necesidad de que cada aspecto de las operaciones quede debidamente justificado, no solo para el funcionario sino también para quienes intervienen en el proceso.

Declaraciones que generan ruido

Otro de los puntos cuestionados es el contenido de las entrevistas brindadas por la escribana, donde, según Paulón, habría incurrido en contradicciones.

En particular, señaló que Nevechenko “refirió que nunca le pareció sospechosa el actuar de Adorni no informando a la UIF para su investigación siendo que en la misma entrevista afirma que durante 15 años anteriores el Sr. Adorni no había realizado ninguna gestión ante su escribanía pero que en los últimos dos años realizó operaciones inmobiliarias”.

Para el legislador, esa secuencia debería haber encendido alertas y motivado un análisis más profundo por parte de la profesional.

Nota Colegio de Escribanos

El rol del escribano en discusión

El pedido también abre un debate más amplio sobre la responsabilidad de los escribanos en operaciones que involucran a figuras públicas.

En el tramo final de la presentación, Paulón fue especialmente crítico:

“El rol de las y los escribanos se encuentra horadada por un actuar al parecer irresponsable y que genera divertimento ante respuestas de carácter desopilante, en un rol llamativo que intenta justificar más que aclarar el actuar del Jefe de Gabinete ante el público, diciendo que no le preocupaba por ‘Adorni va a pagar’”.

La frase sintetiza el cuestionamiento de fondo: si la actuación de la escribana estuvo a la altura de las exigencias que implica intervenir en operaciones vinculadas a un alto funcionario del Gobierno.

Un escándalo que sigue creciendo

Con este nuevo pedido, el caso Adorni amplía su alcance y deja de centrarse únicamente en el patrimonio del funcionario para poner bajo la lupa también a su entorno profesional.

La decisión ahora queda en manos del Colegio de Escribanos, que deberá analizar si corresponde avanzar con una evaluación formal del desempeño de la notaria.

Mientras tanto, el tema continúa sumando tensión política y alimentando el debate sobre los controles, la transparencia y las responsabilidades en torno a quienes ejercen funciones públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/2042237114578829694&partner=&hide_thread=false - Hay una relación de confianza entre el hijo de la vendedora y el comprador

- Pero la vendedora dijo que no lo conocía a Adorni

- Bueno a ver… DEFINIME CONOCER. Vos acá me estás haciendo una nota pero no me conoces



JAJAJAJA qué escribana pegaste @madorni pic.twitter.com/txmlPZdnkf — Marian Herrera (@marianherrrera) April 9, 2026

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