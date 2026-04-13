La declaración que complica a Manuel Adorni: Qué omitió y por qué lo investiga la Justicia

El departamento en Caballito y su financiamiento

Otro foco de atención es un departamento ubicado en Caballito, donde el propio funcionario reconoció residir, aunque ese domicilio tampoco figura en las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo a información publicada por La Nación, el inmueble habría sido adquirido por 230 mil dólares y financiado en un 87% mediante un crédito otorgado por dos jubiladas. El acuerdo incluyó un compromiso de pago por unos 200 mil dólares.

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La defensa de Manuel Adorni

Tras varios días de silencio, Adorni brindó una conferencia de prensa en la que buscó despejar dudas, aunque evitó dar precisiones sobre varios puntos sensibles.

“Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, sostuvo, y agregó que las acusaciones forman parte de “una operación política y mediática para dañar al Gobierno”.

También insistió en que su patrimonio fue construido antes de ingresar a la función pública:

“No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”.

En relación con las investigaciones en curso, evitó profundizar:

“Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”.

Viajes, denuncias, declaración jurada y una causa en marcha

El caso no se limita a las propiedades. El patrimonio de Adorni también quedó bajo análisis luego de dos episodios: el uso del avión presidencial junto a su esposa en un viaje oficial y un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.

Sobre este último punto, el funcionario fue enfático:

“La dádiva habría sido si es que hubiera sido un regalo. Al viaje lo pagué yo”.

Sin embargo, la Justicia investiga el financiamiento de esos traslados. El juez Ariel Lijo centraliza las causas vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete y solicitó información a distintos organismos, entre ellos ARCA, ANAC, la UIF y el Banco Santander.

En paralelo, se analizan los movimientos de la empresa Alpha Centauri -vinculada al vuelo- y el rol del periodista Marcelo Grandio, quien también viajó en ese trayecto. Según documentación incorporada al expediente, una productora en la que participa Grandio habría abonado parte del viaje.

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Normas, confidencialidad y límites de acceso

Desde el Tribunal Electoral porteño explicaron que las declaraciones juradas son recibidas y resguardadas bajo un régimen específico, donde cierta información tiene carácter confidencial y solo puede ser revelada por orden judicial.

La ley establece que los funcionarios deben informar no solo bienes propios, sino también aquellos sobre los que tengan uso, posesión o usufructo, incluso si no figuran como titulares.

Un caso abierto

Con múltiples aristas -propiedades no declaradas, operaciones inmobiliarias, viajes y versiones cruzadas- el patrimonio de Adorni quedó definitivamente bajo escrutinio.

Mientras avanza la investigación judicial, el tema ya impacta en el plano político y tensiona uno de los ejes centrales del discurso oficial: la transparencia y la lucha contra los privilegios de la “casta”.

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