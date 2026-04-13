Las prestamistas declararon que Adorni debe US$70 mil y que los pagos se hacían en la escribanía de Nechevenko

Nechevenko confirmó que ella acercó las prestamistas a Adorni. La escribana incluso le envió un emoji de fuerza a Molina en la inminencia de su declaración frente al fiscal, lo que se conoció cuando el Pollicita accedió a los chats de la testigo.

Según el canal TN, las mujeres declararon que la cancelación de las cuotas se hace en efectivo en la escribanía de Nechevenko. Alguna vez, relataron, Adorni pagó varias cuotas juntas.

Respecto del origen de ese dinero, las testigos declararon que provino de un juicio sucesorio y otros de caracter laboral.

De acuerdo a clarín.com, las testigos remarcaron que no conocían al Jefe de Gabinete, y sólo la madre lo conoció el día que se confirmó la operación en la cual entregaron US$100.000 en efectivo.

Ese mismo día, Bettina Angeletti, esposa de Adorni, depositó el dinero en el Banco Galicia y el matrimonio de su acervo patrimonial aportó US$20.000 más. La compra de Indio Cuá se concretó por U$S 120.000.

Adorni había informado que esas 2 mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La hija también trabaja en la Policía, como contadora. Informaron hoy en la Justicia que heredaron el dinero tras la muerte de su padre (el exmarido De Molina), que también fue comisario. Dijeron que tienen inmuebles, y que además del salario que cobran de la policía perciben alquileres como ingreso adicional.

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