Mauricio Macri decidió volver a ocupar un lugar central en la política argentina y este lunes dará una nueva señal en ese sentido. El ex presidente participará de una cena en La Rural, organizada por la Fundación Pensar, que funcionará como una muestra de fuerza interna y un punto de partida para una agenda política que ya empezó a tomar ritmo.
¿CANDIDATO?
Mauricio Macri activa su regreso político: Cena clave en La Rural y gira al interior para rearmar el PRO
Mauricio Macri vuelve al centro de la escena política y aspira a reacomodar el PRO. Tiene agenda cargada para los próximos días.
El encuentro, previsto para las 20, reunirá a dirigentes del PRO, empresarios y figuras clave del espacio en un formato más reducido y selectivo que el utilizado en el reciente evento de Parque Norte. Allí, hace apenas un mes, el partido ensayó un relanzamiento con formato de cumbre, en el que Macri buscó reagrupar a la dirigencia, bajar tensiones internas y proyectar una identidad propia dentro de una oposición todavía en proceso de reconfiguración.
La vuelta de Mauricio Macri
La actividad de este lunes tendrá como anfitriona a María Eugenia Vidal y se espera que Macri brinde un discurso breve ante los asistentes. La intención es consolidar ese proceso iniciado semanas atrás, pero ahora en un ámbito más controlado, con fuerte presencia de actores económicos y políticos cercanos al espacio.
En paralelo, desde la Fundación Pensar —la usina técnica del PRO— vienen trabajando en una serie de documentos sobre economía, rol del Estado y desarrollo productivo. Esos textos funcionan como base para una propuesta política más integral y, en algunos casos, incluyen cuestionamientos al rumbo del Gobierno, aunque el partido mantiene su acompañamiento legislativo.
La cena contará con la presencia de figuras relevantes del PRO, entre ellas el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, legisladores, intendentes y referentes territoriales. También se prevé la participación de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), las dos provincias, junto con la Ciudad de Buenos Aires, donde el partido mantiene el poder.
Se reordena el PRO
Otro de los asistentes será Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados. En contraste, no estará Diego Santilli, el principal referente del partido dentro del Gobierno nacional, quien —al igual que en el encuentro de Parque Norte— evita exponerse en fotos partidarias que puedan generar incomodidad en su rol como funcionario.
Pero el movimiento político de Macri no se limitará a Buenos Aires. Como parte de una estrategia más amplia, el ex mandatario viajará este viernes a Chaco y Corrientes, donde mantendrá reuniones con dirigentes locales, participará de otra cena y buscará fortalecer el armado territorial del partido. Se tratará del primer despliegue federal tras el relanzamiento de marzo.
Dentro del PRO, este proceso es definido como una “nueva etapa”, en la que el espacio busca recuperar protagonismo, ordenar su discurso y redefinir su rol dentro del escenario político. En ese contexto, Macri aparece como el principal articulador de ese reordenamiento, que incluso podría derivar en futuras alianzas con sectores afines o dirigentes con perfiles similares al del partido.
No todo es política
En medio de esta reactivación política, el ex presidente también mostró un costado más distendido. El sábado asistió a una fiesta electrónica en Buenos Aires del DJ Hernán Cattaneo, acompañado por Gustavo Arribas, ex titular de la AFI durante su gestión. No fue un hecho aislado: desde su separación de Juliana Awada, Macri también se dejó ver en otros eventos públicos, como el recital de Soda Stereo en el Movistar Arena el mes pasado.
Así, entre gestos políticos y apariciones personales, el líder del PRO vuelve a escena con una estrategia que combina reorganización interna, construcción territorial y señales hacia el futuro del espacio.
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