Mauricio Macri activa su regreso político: Cena clave en La Rural y gira al interior para rearmar el PRO

Se reordena el PRO

Otro de los asistentes será Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados. En contraste, no estará Diego Santilli, el principal referente del partido dentro del Gobierno nacional, quien —al igual que en el encuentro de Parque Norte— evita exponerse en fotos partidarias que puedan generar incomodidad en su rol como funcionario.

Pero el movimiento político de Macri no se limitará a Buenos Aires. Como parte de una estrategia más amplia, el ex mandatario viajará este viernes a Chaco y Corrientes, donde mantendrá reuniones con dirigentes locales, participará de otra cena y buscará fortalecer el armado territorial del partido. Se tratará del primer despliegue federal tras el relanzamiento de marzo.

Dentro del PRO, este proceso es definido como una “nueva etapa”, en la que el espacio busca recuperar protagonismo, ordenar su discurso y redefinir su rol dentro del escenario político. En ese contexto, Macri aparece como el principal articulador de ese reordenamiento, que incluso podría derivar en futuras alianzas con sectores afines o dirigentes con perfiles similares al del partido.

No todo es política

En medio de esta reactivación política, el ex presidente también mostró un costado más distendido. El sábado asistió a una fiesta electrónica en Buenos Aires del DJ Hernán Cattaneo, acompañado por Gustavo Arribas, ex titular de la AFI durante su gestión. No fue un hecho aislado: desde su separación de Juliana Awada, Macri también se dejó ver en otros eventos públicos, como el recital de Soda Stereo en el Movistar Arena el mes pasado.

Así, entre gestos políticos y apariciones personales, el líder del PRO vuelve a escena con una estrategia que combina reorganización interna, construcción territorial y señales hacia el futuro del espacio.

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