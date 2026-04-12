Banco Nación dio de baja créditos hipotecarios que tomaban los políticos

Por ello, están intentando contener el costo político y la creciente indignación ciudadana por las arbitrariedades del Banco Nación.

La decisión de eliminar de forma definitiva la normativa que facilitaba el acceso a créditos hipotecarios para funcionarios públicos y cargos electos es la primera reacción de una administración nacional que estaba “groggy”, completamente desorientado. La decisión de eliminar de forma definitiva la normativa que facilitaba el acceso a créditos hipotecarios para funcionarios públicos y cargos electos es la primera reacción de una administración nacional que estaba “groggy”, completamente desorientado.

Así se defendían en un canal de streaming dos de los beneficiarios: el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor Felipe Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042416021253017612&partner=&hide_thread=false “NO HICIMOS NADA ILEGAL NI INMORAL”



El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor Felipe Núñez defendieron en un programa de streaming Las Tres Anclas los créditos que tomaron en el Banco Nación y negaron irregularidades.



Los créditos hipotecarios de hasta 400… pic.twitter.com/FqnzQg0BVW — Clarín (@clarincom) April 10, 2026

La mayoría de los créditos recayeron en funcionarios de Hacienda

La medida, formalizada a través de una circular, deroga un apartado de la Reglamentación 802 que permitía que personas en puestos políticos obtuvieran préstamos extraordinarios con una velocidad y montos inalcanzables para el ciudadano común.

La polémica estalló cuando se reveló que cerca de 40 dirigentes y altos funcionarios, muchos de ellos pertenecientes al Ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, habían calificado para créditos que rondaban, en promedio, el cuarto de millón de dólares.

Mientras el 80 % de los postulantes para un crédito hipotecario son rechazados por el Banco Nación, los beneficiarios obtuvieron montos que exceden una vivienda de clase media con la tasa más baja del mercado. Mientras el 80 % de los postulantes para un crédito hipotecario son rechazados por el Banco Nación, los beneficiarios obtuvieron montos que exceden una vivienda de clase media con la tasa más baja del mercado.

sandra pettovello2.jpg Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, echó a su jefe de gabinete por no comunicarle que había tomado ese tipo de crédito. Foto: NA

Bajo la gestión de Daniel Tillard y su entonces vicepresidente Darío Wasserman, se alteró la resolución sobre "empleados del sector público" para incluir una aclaratoria que pasó desapercibida: el beneficio alcanzaba también a "cargos políticos designados por resolución o electivos".

Ese polémico apartado ya no existe.