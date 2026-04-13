Diplomacia, Malvinas y rock: Milei busca agenda en Reino Unido con reuniones clave y un guiño personal

Negociaciones en marcha y agenda política

Actualmente, el viaje está siendo coordinado por el canciller Pablo Quirno y la representante argentina en Londres, Mariana Plaza, con aval directo de la Casa Rosada. La intención es concretarlo hacia fines de abril, una vez finalizada la visita oficial a Israel.

En ese marco, Milei estaría dispuesto a reunirse con Starmer, pese a no tener vínculos previos con el líder laborista, y también con Nigel Farage, fundador de Reform UK, a quien algunos sectores ven como un potencial aliado ideológico tras la pérdida de peso internacional de figuras como Viktor Orbán.

Sin embargo, el escenario británico presenta diferencias marcadas con otros destinos habituales del Presidente. A diferencia de sus visitas a Israel —donde mantiene una relación cercana con Benjamín Netanyahu—, el vínculo con el Reino Unido está atravesado por tensiones históricas, principalmente por la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas.

Malvinas y un vínculo atravesado por tensiones

El conflicto por las islas condiciona cualquier acercamiento bilateral. De hecho, ya generó fricciones recientes, como la fallida reunión entre el canciller Quirno y la secretaria de Estado británica Yvette Cooper durante la cumbre de seguridad de Múnich, en febrero.

Además, Londres mantiene una postura firme en varios puntos: solicita la reactivación de vuelos hacia las islas, el fin de sanciones a empresas que operan en la zona y la aceptación de su política pesquera. A cambio, ofrece retomar la identificación de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982.

En paralelo, el contexto económico agrega otra capa de tensión. Un reciente artículo del diario The Telegraph afirmó que “las Falklands se están convirtiendo silenciosamente en el próximo Dubai”, en referencia al potencial petrolero de la zona. Según ese informe, el proyecto Sea Lion podría comenzar a producir en 2028 y generar ingresos millonarios para las islas.

Límites políticos y tensiones diplomáticas

El eventual encuentro con Starmer tampoco está exento de condiciones. El primer ministro británico no estaría dispuesto a replicar en su país el tipo de exposición política que Milei tuvo en España junto a Santiago Abascal, donde incluso lanzó críticas al presidente Pedro Sánchez.

En ese sentido, el gobierno británico busca claridad sobre la agenda del mandatario argentino, especialmente en lo que respecta al Atlántico Sur. Desde Londres advierten que su política es consistente en el tiempo, a diferencia de lo que consideran una postura “pendular” de la Argentina.

Un posible acuerdo comercial en juego

Más allá de las tensiones, en el entorno diplomático argentino aparece una propuesta ambiciosa: avanzar hacia un acuerdo comercial con el Reino Unido, o incluso un tratado de libre comercio entre ese país y el Mercosur.

La iniciativa, impulsada por la representante argentina en Londres, implica desafíos políticos significativos, ya que requeriría definir parámetros que contemplen el conflicto de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Un viaje con múltiples lecturas

En este contexto, el viaje de Milei al Reino Unido aparece como una apuesta compleja: busca combinar relaciones políticas, intereses económicos y gestos personales, en un escenario atravesado por tensiones históricas y demandas cruzadas.

Entre la diplomacia, la geopolítica y hasta el rock, la visita —si finalmente se concreta— podría convertirse en uno de los movimientos internacionales más delicados de su gestión.

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